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Сильні зливи накриють частину областей: на Україну насуваються потужні опади

Альона Вороніна
5 серпня 2024, 12:01
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Температура повітря буде підійматися подекуди до +30 градусів, у той же час в частині регіонів будуть зливи.

Погода, дождь, лето
Погода в Україні - сильні зливи накриють частину областей/ photo.unian.net

Погода в Україні у вівторок, 6 серпня, буде з комфортною температурою повітря. Але при цьому частину областей накриють дощі й навіть зливи.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що в цей день переважно очікується температура повітря на рівні +24…+28 градусів. Трішки прохолодніше буде на сході нашої держави – там стовпчики термометрів підійматимуться до рівня +20…+25 градусів, а найтепліше буде на півдні – +26…+30 градусів.

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"Дощі завтра пройдуть у західних областях, найближчої ночі навіть ймовірні сильні зливи, ввечері локальні опади дійдуть до Житомирщини, Київщини, Одещини. На решті території переважатиме суха погода", – зазначила синоптикиня.

У Києві 6 серпня значну частину доби опади малоймовірні. Дощ у столиці України може пройти лише надвечір. Максимальна температура повітря коливатиметься поблизу +25, +26 градусів.

Погода в Украине 6 августа
Погода в Україні 6 серпня/ Укргідрометцентр

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні вдарить знову +35 градусів – стало відомо, де в нашій державі буде спекотна погода. При цьому поки в частині областей буде сильна спека, багато інших регіонів накриють дощі з грозами. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні упродовж тижня з 5 по 11 серпня.

Також раніше повідомлялося, що в Україні буде спека +40 градусів – синоптик назвала дату різкого потепління. Температура повітря уже скоро різко зросте. Спека триматиметься упродовж тижня.

Нагадаємо, повідомлялося, що жорстка буря атакувала країну – стало відомо, коли закінчиться майже 7-бальний шторм. Ця магнітна буря може погіршити самопочуття людини.

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