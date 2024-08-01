Будуть лити грозові дощі: в Україну йде сильне похолодання

Синоптики попереджають, що вже у неділю температура повітря опуститься у всіх областях.

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Прогноз погоди в Україні на 2 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 2 серпня буде теплою, однак місцями будуть грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Майже у всіх областях України в цей день буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 2 серпня буде чудова літня погода. У суботу на заході, півночі та в багатьох центральних областях буде похолодання. У неділю, 4-го серпня, похолодання буде й на півдні та сході.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 2 серпня / фото: ventusky

Погода 2 серпня

В Україні 2 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі з грозами на Прикарпатті та Закарпатті. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°; у південній частині вночі 17-22°, вдень 28-33° (в Карпатах вночі 10-15°, вдень 20-25°)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +34

За даними meteoprog, 2 серпня в Україні буде тепла погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +22...+34 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +13...+28 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 2 серпня / фото: meteoprog

Погода 2 серпня у Києві

У Києві 2 серпня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 13-18°, вдень 25-30°; у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 2 серпня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання – стало відомо, на які регіони обвалиться шторм. Синоптики попереджають про те, що зниження температури повітря буде відчутне вже на цьому тижні.

Також повідомлялося, що країну атакував жорсткий шторм – Україну "труситиме" майже 7-бальна буря. Ця магнітна буря буде потужнішою, ніж попередня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сонце "відключить" світло і зв'язок на Землі. Через виверження темної плазми на Сонці жителям Землі загрожують неприємності.

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