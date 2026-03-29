Влупить -2 та піде сніг: в Україні погіршиться погода

Протягом тижня в Україні поступово буде знижуватись температура повітря та з'являться опади.

Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНИАН

Що дізнаєтесь:

Коли в Україну прийде похолодання

Де температура повітря опуститься до -2 градусів

У яких регіонах будуть дощі та сніг

Погода в Україні найближчими днями буде поступово погіршуватись. Регіони будуть під впливом циклонів. Про це попередив синоптик Ігор Кібальчич.

Протягом наступних кількох днів буде тепла погода, але згодом помітно збільшиться кількість опадів. Дощі будуть особливо у південних та західних областях. У Карпатах буде навіть мокрий сніг.

Погода 30 березня

У понеділок, 30 березня, вночі у південних, східних та західних регіонах очікується невеликий, часом помірний дощ, вдень опади поширяться на більшу частину території України. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах +6…+11 °С, вдень +10…+15 °С, у південних, центральних та східних областях місцями повітря прогріється до +16…+21 °С.

Погода 31 березня

У вівторок, 31 березня, хмарна та дощова погода під впливом малорухомого циклону очікується на всій території України. На крайньому заході та у Карпатах опади можливі у вигляді мокрого снігу та дощу. Місцями очікується туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура у нічний час коливатиметься в діапазоні +5…+11 °С, вдень повітря прогріється до +9…+15 °С. На крайньому заході протягом доби +2…+7 °С.

Погода 1 квітня

У середу, 1 квітня, поле зниженого атмосферного тиску продовжуватиме визначати погодні умови в Україні. У більшості областей пройдуть дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Лише у південній половині істотних опадів не передбачається. Подекуди можливий туман. Вітер утримається змінного напрямку, 3 – 8 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +5…+10 °С, вдень +10…+16 °С. У західній частині вночі 0...+5 °С, вдень +5...+10 °С.

Погода 2 квітня

У четвер, 2 квітня, вночі у північних та західних областях, вдень також у південній половині та Криму пройдуть дощі, місцями значні. У Карпатах та на Прикарпатті можливий мокрий сніг. У центральних та східних областях істотних опадів не передбачається. Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 м/с, вдень північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +2…+7 °С, вдень у західній частині +7…+12 °С, на решті території +10…+17 °С.

Погода 3 квітня

У п'ятницю, 3 квітня, значні дощі очікуються у південній половині країни, вдень опади поширяться також на центральні та східні регіони. У західній частині місцями невеликий дощ. В окремих пунктах можливий туман. Вітер північний / північно-східний, 7 – 12 м/с, на Одещині та у Криму можливі пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі у західних регіонах становитиме 0…+5 °С, на решті території +6…+11 °С; вдень +8…+13 °С.

Погода 4 квітня

У суботу, 4 квітня, вплив малорухомого циклону з півдня відчуватиметься у більшості областей. Пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. В окремих районах можливий туман. Вітер північний, 7 – 12 м/с, на Лівобережжі, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +2...+7 °С, вдень +8...+15 °С, у східній частині місцями до +16 °С.

Погода 5 квітня

У неділю, 5 квітня, невеликі дощі пройдуть переважно на сході країни. В решті регіонів переважатиме погода без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно північно-західного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря в західних областях вночі становитиме -2…+3 °С, на решті території +2…+7 °С. Вдень повітря прогріється до +10…+15 °С.

Як повідомляв Главред, у неділю в Тернопільській області, з наближенням атмосферних фронтів, прогнозуються невеликі дощі та дещо нижчий денний максимум температури повітря.

На Рівненщині 29 березня очікується мінлива хмарність із періодичними проясненнями. За даними синоптиків, місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Також синоптики заявили, що 29 березня найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підніметься до +10...+19 градусів. Найнижча температура буде в Сумській та Чернігівській областях.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

