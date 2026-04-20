На Рівненщину суне нова хвиля похолодання: синоптики попереджають про заморозки

На Рівненщині відчутно похолоднішає, синортики попереджають про заморозки, які можуть становити загрозу для садів та городів.

Прогноз погоди у Рівному та області на 21 квітня

У вівторок, 21 квітня, на Рівненщині стане відчутно холодніше порівняно з попереднім днем.

За прогнозом синоптиків, істотних опадів не передбачається, проте нічні температури знову знизяться до небезпечних значень. Про це повідомили у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Погода в Рівненській області 21 квітня

У вівторок температура по території області вночі становитиме від 0 до -3 градусів. Синоптики попереджають про заморозки, які можуть пошкодити ранні посіви та плодові культури. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +6 до +11 градусів. Вітер північно-східний та північний, 7-12 м/с.

Погода в Рівному 21 квітня

У самому Рівному вночі синоптики попереджають про заморозки 0…-2 градуси. Вдень температура коливатиметься в межах +8…+10°.

Синоптики попереджають про заморозки

Рівненський обласний центр з гідрометеорології оголосив попередження про стихійні метеорологічні явища: уночі 21 та 22 квітня очікуються заморозки у повітрі 0…-3°. Це відповідає другому рівню небезпечності - помаранчевому.

Фахівці наголошують, що такі заморозки можуть негативно позначитися на врожаї, тому господарям радять подбати про захист садів і городів.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

