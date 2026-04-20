На Рівненщину суне нова хвиля похолодання: синоптики попереджають про заморозки

У вівторок, 21 квітня, на Рівненщині стане відчутно холодніше порівняно з попереднім днем.
За прогнозом синоптиків, істотних опадів не передбачається, проте нічні температури знову знизяться до небезпечних значень. Про це повідомили у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.
Погода в Рівненській області 21 квітня
У вівторок температура по території області вночі становитиме від 0 до -3 градусів. Синоптики попереджають про заморозки, які можуть пошкодити ранні посіви та плодові культури. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +6 до +11 градусів. Вітер північно-східний та північний, 7-12 м/с.
Погода в Рівному 21 квітня
У самому Рівному вночі синоптики попереджають про заморозки 0…-2 градуси. Вдень температура коливатиметься в межах +8…+10°.
Синоптики попереджають про заморозки
Рівненський обласний центр з гідрометеорології оголосив попередження про стихійні метеорологічні явища: уночі 21 та 22 квітня очікуються заморозки у повітрі 0…-3°. Це відповідає другому рівню небезпечності - помаранчевому.
Фахівці наголошують, що такі заморозки можуть негативно позначитися на врожаї, тому господарям радять подбати про захист садів і городів.
Погода в Україні - останні новини
Главред раніше писав, що в Полтаві та області 20 квітня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.
Крім того, 20 квітня погоду на Львівщині визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Румунією. На всій території області прогнозують хмарну погоду.
Нагадаємо, що погода в Одесі та області в понеділок буде мінливою з потеплінням і дощами. Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, помірний вітер і поступове підвищення температури, особливо в південних районах регіону.
Читайте також:
- Сильні заморозки та дощі: на Тернопільщину насувається похолодання
- Потужний шторм обрушився на країну: Україна під атакою 6-бальної магнітної бурі
- На Дніпро суне дощовий циклон із різким похолоданням - прогноз на тиждень
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
