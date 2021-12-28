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Частину країни завалить снігом: українців попередили про небезпеку

28 грудня 2021, 21:44

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на 29 грудня.

погода
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні 29 грудня очікується сніжною і морозною. Вдень на дорогах ожеледиця, температура повітря коливатиметься від -11 до +5 градусів.

У ніч на 29 грудня снігопади очікуються в центрі, на півночі і сході країни.

На решті території - без істотних опадів. Вдень у Закарпатській, Харківській, Луганській та Донецькій областях пройде сніг з дощем.

Погода на 29 грудня

на заході вночі від -2 до -10, вдень від -1 до -5;

на півночі вночі від -8 до -11, вдень від -4 до -6;

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на сході вночі від -7 до -9, вдень від -1 до +1;

на півдні вночі від -1 до -9, вдень від -1 до +5;

у центрі вночі від -7 до -9, вдень від -2 до -5.

Небезпека на дорогах

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Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на 29 грудня.

На всій території України очікується північно-східний вітер до 5-10 метрів в секунду, вночі на лівобережній частині місцями пориви до 15-20 метрів в секунду. На дорогах ожеледиця. Рівень небезпеки - жовтий.

Погода в Києві

У Києві вночі 29 грудня очікується сніг. Вдень без істотних опадів.

Температура повітря в нічний час складе від -7 до -9, в денний - від -4 до -6 градусів.

читайте такожПрикмети на 29 грудня: що не можна робити і як не потрапити в біду

Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла про те, що після сильних морозів Україну чекає потепління. На вихідних може випасти мокрий сніг. Однак вона не виключила, що на Новий рік в країну знову можуть повернутися холоди.

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