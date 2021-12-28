Частину країни завалить снігом: українців попередили про небезпеку

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні 29 грудня очікується сніжною і морозною. Вдень на дорогах ожеледиця, температура повітря коливатиметься від -11 до +5 градусів.

У ніч на 29 грудня снігопади очікуються в центрі, на півночі і сході країни.

На решті території - без істотних опадів. Вдень у Закарпатській, Харківській, Луганській та Донецькій областях пройде сніг з дощем.

Погода на 29 грудня

на заході вночі від -2 до -10, вдень від -1 до -5;

на півночі вночі від -8 до -11, вдень від -4 до -6;

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на сході вночі від -7 до -9, вдень від -1 до +1;

на півдні вночі від -1 до -9, вдень від -1 до +5;

у центрі вночі від -7 до -9, вдень від -2 до -5.

Небезпека на дорогах

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на 29 грудня.

На всій території України очікується північно-східний вітер до 5-10 метрів в секунду, вночі на лівобережній частині місцями пориви до 15-20 метрів в секунду. На дорогах ожеледиця. Рівень небезпеки - жовтий.

Погода в Києві

У Києві вночі 29 грудня очікується сніг. Вдень без істотних опадів.

Температура повітря в нічний час складе від -7 до -9, в денний - від -4 до -6 градусів.

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Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла про те, що після сильних морозів Україну чекає потепління. На вихідних може випасти мокрий сніг. Однак вона не виключила, що на Новий рік в країну знову можуть повернутися холоди.

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