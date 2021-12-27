"Готуйте парасольки": синоптик спрогнозувала відлигу в Україні в новорічну ніч

Синоптик спрогнозувала відлигу в Україні в новорічну ніч / УНІАН

У новорічну ніч-2022 в Україні буде відлига ‒ після сильних морозів і снігопадів. Такий прогноз опублікувала синоптик Наталка Діденко в соціальній мережі Facebook.

"Очікується відлига і висока, з плюсами, температура повітря, часом дощ і мокрий сніг. Підготуйте святкові парасолі", - зазначила вона.

28 грудня в Україну прийде південний циклон. У центральних областях очікуються найбільш складні погодні умови - сильний сніг, хуртовини, снігові замети, каже Діденко.

"Негода торкнеться західних областей (крім Закарпаття, Волині та Рівненщини), сходу України та півдня. У південній частині, де очікується висока температура повітря, йтиме мокрий сніг і дощ. Відповідно, на дорогах водіям буде несолодко – тому, якщо ніяк не можна відкласти завтрашні поїздки по цих регіонах, будьте дуже уважні і перевірте машину на наявність всіх необхідних речей", - пише синоптик.

У північних областях України вельми вірогідний сніг, а конкретно на дорогах буде слизько. У Києві у вівторок, 27 Грудня, прогнозують хмарну погоду і є ймовірність снігопаду.

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"Морози поки утримуються, вночі в Києві -8...-10 градусів, вдень близько -5 градусів", – підсумувала Діденко.

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Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла про те, що після сильних морозів Україну чекає потепління. На вихідних може випасти мокрий сніг. Однак вона не виключила, що на Новий рік в країну знову можуть повернутися холоди.

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