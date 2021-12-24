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Після сильних морозів в Україну увірветься тепла погода, але ненадовго: названо дати

24 грудня 2021, 08:28
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Морози тимчасово відступлять. Повітря прогріється до плюсових значень, але потепління буде недовгим. Крім того, Україну накриє хвиля мокрого снігу і сильний вітер.

погода, зима, сніг
На зміну холодним дням прийде потепління, каже синоптик / Фото ua.depositphotos.com

Після сильних морозів, які накрили Україну цього тижня, в країну прийде потепління - воно накриє всі регіони, прогнозує синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

За її словами, вже на католицьке Різдво - 25 грудня - морози тимчасово відступлять. Потепління буде обумовлено надходженням теплих повітряних мас з боку Атлантики. Вони будуть настільки значними, що швидко розігріють повітря на території нашої країни до плюсових значень, передає Obozrevаtel.

При цьому погода на вихідних буде з опадами - Україну може накрити хвиля мокрого снігу.

Синоптик додала, що розраховувати на тривале тепло не варто, оскільки на Новий рік 2022 в Україну можуть повернутися морози.

Птуха підкреслила, що такі температурні коливання будуть характерні для всього зимового сезону - зміна температур буде відбуватися кожні 4-5 днів, коли "мінус" буде приходити на зміну "плюсу" і навпаки.

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Погода в Україні 24 грудня

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, погода в Україні сьогодні в низці регіонів буде з опадами - випаде дощ зі снігом.

Плюсова температура повітря очікується в західній частині країни та на півдні. Найхолодніше в п'ятницю буде в Луганській, Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській областях. Вдень стовпчики термометрів покажуть близько -3...-4 градусів.

"Опади, внаслідок підвищення температури, будуть змішаної фази, тобто сніг і мокрий сніг на заході країни в денні години з дощем. Значний дискомфорт також завдаватиме поривчастий вітер. На дорогах все ще слизько, тому будьте уважні та обережні", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру в Facebook.

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Прогноз погоди на 24 грудня в Україні / meteo.gov.ua

Вночі в західних, вдень у більшості областей сніг і мокрий сніг, вдень на заході країни з дощем. У західних регіонах вдень місцями і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у східній частині вночі 15-20° морозу, вдень 1-6° морозу; у західних та Одеській областях вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Карпатах сильний сніг, пориви вітру 20-25 м/с, хуртовина; температура вночі 11-16°, вдень 1-6° морозу.

Погода у Києві та області 24 грудня 2021

У п'ятницю вдень очікується сніг і мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 10-15° морозу, вдень - від 3° морозу до 2° тепла, в Києві вночі 10-12° морозу, вдень 0-2° морозу.

До слова, в Україні на сьогодні синоптики оголосили перший рівень небезпеки через вітер та ожеледицю.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні.

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В Україні оголосили перший рівень небезпеки / facebook.com/UkrHMC

Як повідомляв Главред, в 2022 році синоптик прогнозує сильну спеку на планеті. Як пише метеослужба Великої Британії, середня температура на 0,97-1,21 °C перевищуватиме доіндустріальний рівень.

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