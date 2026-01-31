Мороз -30 і сильні снігопади: коли почнеться справжній Армагеддон

Погода у Чернігові буде однією з найхолодніших 31 січня. Там температура повітря опуститься до -16 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 31 січня / фото: depositphotos.com/ua

Якою буде погода вночі 31 січня

Коли температура повітря опуститься до -28 градусів

Погода в Україні 31 січня буде дуже морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. Там очікується налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на 31 січня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 31 січня найтепліше буде в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Там температура повітря підвищиться до 1-5 градусів тепла.

Потужний антициклон з півночі принесе морозну погоду. У більшості областей температура повітря триматиметься на рівні 6-10 градусів морозу. У цей день буде рвучкий вітер. У центральних, південних та східних областях буде мокрий сніг. У Києві вночі буде -14 градусів, а вдень - 12 градусів морозу.

Очікується, що початок лютого буде дуже морозним. Температура повітря може опуститись до 20-28 градусів тепла.

Погода 31 січня

В Україні 31 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики у цей день прогнозують сніг та дощ. Водночас на дорогах буде ожеледиця. Вітер буде північно-східний та північний зі швидкістю 7-12 м/с. У північно-східних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"У західних, північних та Вінницькій областях без опадів; температура вночі 12-17° морозу, вдень 9-14° морозу, на Закарпатті протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. На решті території сніг, на південному сході країни з дощем, у південних, більшості центральних та Харківській областях ожеледь та налипання мокрого снігу; температура протягом доби 5-10° морозу, у Приазов'ї та на Луганщині від 3° морозу до 2° тепла, в Криму 1-6° тепла, - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -16

За даними meteoprog, 31 січня в Україні буде дуже холодно. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -1...+3 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -16...-11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 31 січня / фото: meteoprog

Погода 31 січня у Києві

У Києві 31 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 12-17° морозу, вдень 9-14° морозу; у Києві вночі 13-15° морозу, вдень 10-12° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 31 січня / фото: meteoprog

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

