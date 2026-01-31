Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Мороз -30 і сильні снігопади: коли почнеться справжній Армагеддон

Ангеліна Підвисоцька
31 січня 2026, 02:47
34
Погода у Чернігові буде однією з найхолодніших 31 січня. Там температура повітря опуститься до -16 градусів.
Мороз -30 і сильні снігопади: коли почнеться справжній Армагеддон
Прогноз погоди в Україні на 31 січня / фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 31 січня
  • Коли температура повітря опуститься до -28 градусів

Погода в Україні 31 січня буде дуже морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження у південних, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях. Там очікується налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця.

відео дня

погода 31 января
Прогноз погоди в Україні на 31 січня / фото: ventusky

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 31 січня найтепліше буде в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Там температура повітря підвищиться до 1-5 градусів тепла.

Потужний антициклон з півночі принесе морозну погоду. У більшості областей температура повітря триматиметься на рівні 6-10 градусів морозу. У цей день буде рвучкий вітер. У центральних, південних та східних областях буде мокрий сніг. У Києві вночі буде -14 градусів, а вдень - 12 градусів морозу.

Очікується, що початок лютого буде дуже морозним. Температура повітря може опуститись до 20-28 градусів тепла.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 31 січня

В Україні 31 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики у цей день прогнозують сніг та дощ. Водночас на дорогах буде ожеледиця. Вітер буде північно-східний та північний зі швидкістю 7-12 м/с. У північно-східних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"У західних, північних та Вінницькій областях без опадів; температура вночі 12-17° морозу, вдень 9-14° морозу, на Закарпатті протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. На решті території сніг, на південному сході країни з дощем, у південних, більшості центральних та Харківській областях ожеледь та налипання мокрого снігу; температура протягом доби 5-10° морозу, у Приазов'ї та на Луганщині від 3° морозу до 2° тепла, в Криму 1-6° тепла, - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -16

За даними meteoprog, 31 січня в Україні буде дуже холодно. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -1...+3 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -16...-11 градусів.

погода 31 января
Прогноз погоди в Україні на 31 січня / фото: meteoprog

Погода 31 січня у Києві

У Києві 31 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 12-17° морозу, вдень 9-14° морозу; у Києві вночі 13-15° морозу, вдень 10-12° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 31 января
Прогноз погоди в Україні на 31 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погодні умови в Одеській області та вздовж морського узбережжя в найближчі дні й надалі визначатиме гребінь великого холодного антициклону під назвою Christian. Очікується поступове підвищення температурного фону.

Невелике підвищення температури після періоду сильних морозів у Дніпрі не принесе відчутного полегшення для містян. Упродовж середи, четверга та п’ятниці в місті утримається холодна погода з мінусовими температурами та переважно хмарним небом. Наприкінці робочого тижня синоптики не виключають сніг.

Крім того, до 23 січня Житомирська область буде під впливом потужного антициклону. Саме цей атмосферний фронт перекрив доступ теплого повітря з Атлантики та відкрив шлях полярному холоду.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Мороз -30 і сильні снігопади: коли почнеться справжній Армагеддон

Мороз -30 і сильні снігопади: коли почнеться справжній Армагеддон

02:47Синоптик
Українцям скасують оплату за опалення та воду, яких не було: кого це торкнеться

Українцям скасують оплату за опалення та воду, яких не було: кого це торкнеться

23:08Економіка
Померла зірка культового фільму "Сам удома" Кетрін О'Гара

Померла зірка культового фільму "Сам удома" Кетрін О'Гара

21:51Stars
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 31 січня: Левам - приємна зустріч, Стрільцям - непорозуміння

Гороскоп на сьогодні 31 січня: Левам - приємна зустріч, Стрільцям - непорозуміння

"П'яний дід" і "слизька" Настя: відома ведуча розкрила справжнє обличчя зірок

"П'яний дід" і "слизька" Настя: відома ведуча розкрила справжнє обличчя зірок

Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

Холодильник триматиме холод удвічі довше: трюк, який врятує продукти без світла

Холодильник триматиме холод удвічі довше: трюк, який врятує продукти без світла

Ексголовред "Економічної правди" викрив масштабну корупційну схему в проєкті Томаша Фіали

Ексголовред "Економічної правди" викрив масштабну корупційну схему в проєкті Томаша Фіали

Останні новини

04:13

"Космічна" ціна на базовий продукт: експерт попередив, що скоро подорожчає

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчинки з грибами за 33 секунди

03:37

Два знаки зодіаку опиняться в епіцентрі подій вже цими вихідними - хто у списку

03:04

Кінець логоманії й оверсайзу: як змінюється мода у 2026 році

02:47

Мороз -30 і сильні снігопади: коли почнеться справжній Армагеддон

Квадратні очі від цін: наскільки подорожчають продукти через відключення світла – прогноз ПендзинаКвадратні очі від цін: наскільки подорожчають продукти через відключення світла – прогноз Пендзина
02:34

Який посуд заборонено ставити у мікрохвильовку: більшість не здогадується

01:41

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 січня: Драконам - відповідальність, Зміям - відмова

00:50

"Віддадуть перевагу європейському шляху": Максакова зробила несподіваний прогноз щодо майбутнього РФ

30 січня, п'ятниця
23:47

Графік вимкнення світла на 31 січня: як вимикатимуть електроенергію в Сумах

Реклама
23:27

Світла буде в рази більше: графіки відключень для Львівщини на 31 січня

23:08

Українцям скасують оплату за опалення та воду, яких не було: кого це торкнеться

23:06

Хто може отримати гроші на генератор для будинку: як отримати допомогу від держави

21:51

Померла зірка культового фільму "Сам удома" Кетрін О'Гара

21:44

Чи погодився Путін на "перемир'я": Жданов назвав дату наступного удару

21:08

РФ масштабує технології "комбінованого шоку", – Івашин

20:49

Відключення світла в Рівному та області: з'явився новий графік на 31 січня

20:48

Чоловік купив будинок в Італії за 1 євро, але відмовився від нього: в чому причина

20:24

"Відлік почався": Зеленський зробив нову заяву про енергетичне перемир'я

20:03

Не лише "домосід" - як правильно назвати людину, яку не витягнеш із хатиВідео

19:52

Що насправді бачать сканери в аеропортах: правда приголомшила пасажирів

Реклама
19:36

"Окупанти влаштували сафарі на людей": Зеленський назвав найбільш вразливі області

19:10

Навіщо Трамп просто попіарився на викраденні МадуроПогляд

18:50

У Держдумі РФ вимагають завдати ударів по Україні "потужною зброєю відплати"

18:34

"За межею абсурду": нове зобов'язання від ПриватБанку вразило українців

18:27

В одному регіоні України оголосили примусову евакуацію: хто мусить покинути дім

17:46

Холодильник триматиме холод удвічі довше: трюк, який врятує продукти без світла

17:35

Вартість різко змінилася: в Україні переписали ціни на популярний продукт

17:30

РФ зібралася несподівано захопити один населений пункт далеко від фронту - аналітик

17:28

Скільки разів на день слід годувати кота: експерти назвали оптимальну норму

17:09

Український фільм номінований на престижну премію в США - трейлерВідео

17:08

Як стильно носити клітинку: розкрито головний принт 2026 рокуВідео

17:01

З чим потрібно бути обережними в цей день: заборони у свято 31 січня

16:39

"Без паніки та істерик": відомий актор поповнив ряди ЗСУ

16:37

США затримують енергетичну допомогу Україні в найбільш критичний момент – Reuters

16:28

Долар та євро стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 2 лютого

16:13

Вартість базового продукту підскочить: як зміняться ціни через відключення світла

16:04

"Знищити українців як групу": від суду в Гаазі вимагають заарештувати росіян

16:02

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності назображенні матері з сином за 45 секунд

15:52

"П'яний дід" і "слизька" Настя: відома ведуча розкрила справжнє обличчя зірок

15:18

Чи можна собакам харчуватися яйцями: ветеринар відповілаВідео

Реклама
15:07

Тісто замішувати не потрібно: рецепт піци по-новому, яка готується за 15 хвилин

14:59

Дводенна вівсяна дієта дала несподіваний результат: що сталося з організмом

14:36

Син Наталії Сумської з'явився із Залужним у Лондоні та похвалився подарунком

14:35

Наминатимуть за обидві щоки: рецепт салату з крабовими паличками по-новому

14:03

Не мистецтво, а ненависть: російські фільми як фабрика війни проти України

14:02

Готуйтеся до сюрпризів: якими будуть перші дні лютого в Україні

13:56

Втрати РФ б’ють рекорди: Bloomberg назвав варіанти, які залишилися у Путіна

13:51

Українцям варто готуватися до аварійних відключень: експерт назвав причину

13:37

Три доби між життям і смертю: реальна історія стала серіалом "Живий" на 2+2

13:17

Ексголовред "Економічної правди" викрив масштабну корупційну схему в проєкті Томаша Фіали

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти