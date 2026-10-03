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Бабине літо вже на порозі: коли Україну накриє нова хвиля тепла

Марія Николишин
3 жовтня 2026, 15:53
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На зміну північним потокам прийдуть південні, через що температура підніметься.
Бабине літо вже на порозі: коли Україну накриє нова хвиля тепла
Коли в Україну прийде бабине літо / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україні почнеться потепління
  • Який антициклон впливає на погоду зараз

У перші вихідні жовтня погода в Україні відзначиться стабільністю, сонцем та мʼяким осіннім теплом. Про це написав синоптик Віталій Постригань.

За його словами, температура повітря вночі складатиме +2…+7 градусів, але місцями на поверхні ґрунту можливі заморозки.

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Водночас вдень ще високе осіннє сонце прогріватиме повітря до приємних +14…+19 градусів.

Бабине літо вже на порозі: коли Україну накриє нова хвиля тепла
Погода в Україні у неділю, 4 жовтня / фото: meteoprog

Коли в Україні потеплішає

Синоптик додав, що на початку наступного тижня погодна ситуація зміниться: холодніше повітря поступиться місцем теплішому, а денна температура підніметься до +21 градуса.

За його словами, наразі на погоду в Україні впливає блокуючий антициклон Borchert, який охопив територію від Середземномор’я до Білого моря. На його східній периферії повітряні потоки переносять із північного сходу прохолодніше та сухіше повітря.

Бабине літо вже на порозі: коли Україну накриє нова хвиля тепла
Циклон і антициклон / Інфографіка: Главред

"На початку нового робочого тижня напрямок повітряних потоків зміниться. Замість північного процесу встановиться південний, який принесе тепліше повітря", - йдеться у повідомленні.

Він підкреслив, що нічна температура підвищиться до +3…+8 градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +16…+21 градус.

"Вночі вже без заморозків, вдень бабине літо", - підсумував Постригань.

Бабине літо вже на порозі: коли Україну накриє нова хвиля тепла
Погода в Україні у понеділок, 5 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідоиляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні на вихідних, 3 та 4 жовтня, буде малохмарною та сухою. Температурний режим загалом відповідатиме кліматичній нормі з незначними відхиленнями.

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха попереджала, що заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів накриють Україну в ночі 3 та 4 жовтня, а на Прикарпатті локально мінусову температуру зафіксують навіть у повітрі.

Водночас синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що, за попередніми прогнозами, дощі та похолодання в Україні очікуються 9-10 жовтня.

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Про персону: Віталій Постригань

Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

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