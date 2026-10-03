Бабине літо вже на порозі: коли Україну накриє нова хвиля тепла

На зміну північним потокам прийдуть південні, через що температура підніметься.

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Коли в Україну прийде бабине літо / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні почнеться потепління

Який антициклон впливає на погоду зараз

У перші вихідні жовтня погода в Україні відзначиться стабільністю, сонцем та мʼяким осіннім теплом. Про це написав синоптик Віталій Постригань.

За його словами, температура повітря вночі складатиме +2…+7 градусів, але місцями на поверхні ґрунту можливі заморозки.

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Водночас вдень ще високе осіннє сонце прогріватиме повітря до приємних +14…+19 градусів.

Погода в Україні у неділю, 4 жовтня / фото: meteoprog

Коли в Україні потеплішає

Синоптик додав, що на початку наступного тижня погодна ситуація зміниться: холодніше повітря поступиться місцем теплішому, а денна температура підніметься до +21 градуса.

За його словами, наразі на погоду в Україні впливає блокуючий антициклон Borchert, який охопив територію від Середземномор’я до Білого моря. На його східній периферії повітряні потоки переносять із північного сходу прохолодніше та сухіше повітря.

Циклон і антициклон / Інфографіка: Главред

"На початку нового робочого тижня напрямок повітряних потоків зміниться. Замість північного процесу встановиться південний, який принесе тепліше повітря", - йдеться у повідомленні.

Він підкреслив, що нічна температура підвищиться до +3…+8 градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +16…+21 градус.

"Вночі вже без заморозків, вдень бабине літо", - підсумував Постригань.

Погода в Україні у понеділок, 5 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідоиляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні на вихідних, 3 та 4 жовтня, буде малохмарною та сухою. Температурний режим загалом відповідатиме кліматичній нормі з незначними відхиленнями.

Начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха попереджала, що заморозки на поверхні ґрунту до -3 градусів накриють Україну в ночі 3 та 4 жовтня, а на Прикарпатті локально мінусову температуру зафіксують навіть у повітрі.

Водночас синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що, за попередніми прогнозами, дощі та похолодання в Україні очікуються 9-10 жовтня.

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Про персону: Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

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