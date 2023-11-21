Морози будуть недовго: в Україну на два дні прийде потепління

Синоптик назвала дати потепління в Україні. Температура повітря ненадовго підніметься.

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Погода в Україні – на два дні прийде потепління/ unsplash.com

Погода в Україні в найближчі дні буде морозною і з опадами. У четвер, 23 листопада, морози ще більше посиляться.

Але після посилення мінусових температур на два дні прийде потепління. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко у Facebook.

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Потепління буде у п’ятницю і суботу, 24 і 25 листопада. У той же час синоптик зазначає, що після двох днів потепління знову різко похолодає, а разом з цим прийде також дощ, мокрий сніг і сильний вітер.

"У ніч на 23 листопада морози посиляться. А 24-25 листопада очікується потепління. Уважно! За попереднім прогнозами, 26-го листопада, в неділю, в Україну завітає активний циклон. Тому погода ускладниться – дощ, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, сильний вітер", – розповіла Діденко.

В Україні посиляться морози

Синоптик розповіла, що у середу та четвер, 22 і 23 листопада, в Україні посиляться морози. У ніч на 22 листопада температура повітря опуститься до -3…-9 градусів, на північному сході країни -7…-12 градусів. Вдень буде від -2 до -7 градусів. У південній частині та на Закарпатті вдень буде +2…+7 градусів, в Криму +5…+12 градусів.

"Дощ та мокрий сніг пройдуть у середу в південній частині, подекуди в центральних областях, у західній частині, на Луганщині та Донеччині. На півночі України та на Харківщині буде переважно без опадів", – зазначила Діденко.

У Києві 22-го листопада вночі передбачається -2…-5 градусів, вдень -1…-3 градуси. Без істотних опадів, лише подекуди – невеликий мокрий сніг.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич попередив, що в Україні повалить сильний сніг, і сказав, у яких областях буде -14, а в яких +11 градусів. У частині областей сформується сніговий покрив і будуть морози, але в деяких регіонах температура буде досить теплою.

Також синоптик Наталія Діденко назвала дату різкого похолодання. До мінусових температур повітря залишилося недовго. Насувається різке зниження температури.

Нагадаємо, синоптик назвала дату, коли лютуватиме найсильніший холод. Температура повітря опуститься до мінусів спочатку у нічну пору – вона триматиметься на рівні від нуля до -6 градусів. Але на північному сході країни вночі буде ще холодніше – там температура триматиметься на рівні 8−14 градусів морозу. Такі показники спостерігатимуться на 22 листопада.

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