Буде мороз -14 градусів: синоптик назвала дату, коли лютуватиме найсильніший холод

Холодніше стане вже на вихідних, але в один день наступного тижня різко вдарить лютий мороз.

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Синоптик назвала дату, коли лютуватиме найсильніший холод/ unsplash.com

Погода в Україні скоро буде з сильними морозами. Уже на наступному тижні Україну накриють сильні холоди.

Температура повітря опуститься до мінусових значень спочатку у нічну пору – вона триматиметься на рівні від нуля до мінус шести градусів. Але на північному сході країни вночі буде ще холодніше – там температура триматиметься на рівні 8−14 градусів морозу. Такі показники спостерігатимуться на 22 листопада. Про це розповіла синоптик Наталія Голеня в інтерв'ю для радіо NV.

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Також вона уточнила, що після 22 листопада мороз може ще більше посилитися. Так, він може стати сильнішим у період з 23 по 25 листопада.

Синоптик зазначила, що для листопада такі погодні умови не є дивиною. Але зважаючи на те, що до цього моменту переважала здебільшого тепла погода, то таке суттєве і різке похолодання певною мірою може стати несподіванкою.

Також Наталія Голеня розповіла, що погода буде холоднішою уже на цих вихідних, 18 і 19 листопада. Над Чорним морем утвориться циклон, який в суботу, 18 листопада, ускладнить погоду в західних областях України. У неділю, 19 листопада, на півдні нашої держави будуть опади, але переважно у вигляді дощу.

"20 листопада у східній частині буде мокрий сніг і утворення снігового покриву. Таким чином більша частина території буде під впливом циклону й також будуть вітри небезпечної сили (15−20 метрів на секунду). На південному сході 19 листопада може бути місцями й до 25 метрів на секунду. Таким чином погода ускладниться тим, що там, де буде сніговий покрив, на дорогах ожеледиця, ускладнюватиметься рух транспорту", – зазначила синоптик.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Голеня Наталія Голеня - синоптик, метеоролог, заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, що в Україну вривається зимова погода. У вихідні, 18 і 19 листопада, температура повітря стане морозною, у більшій частині областей випаде сніг і буде ожеледиця.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде погіршення погоди – вдарить мороз -5 градусів. Синоптик розповіла, що потепління до кінця листопада уже не буде, і назвала дату, від якої температура повітря опускатиметься до мінусів.

Також синоптик Наталія Діденко назвала дату різкого похолодання. До мінусових температур повітря залишилося недовго. Насувається різке зниження температури.

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