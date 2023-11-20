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В Україні повалить сильний сніг: у яких областях буде -14, а в яких +11 градусів

Альона Вороніна
20 листопада 2023, 13:13
У частині областей сформується сніговий покрив і будуть морози, але в деяких регіонах температура буде досить теплою.

Погода, зима, снег, снегопад
Погода в Україні – цього тижня у деяких областях температура опуститься до -14 градусів/ unsplash.com

Погода в Україні поточного тижня, з 20 по 26 листопада, буде нестійкою і з великою кількістю опадів. Температура повітря дуже відрізнятиметься у різних регіонах – у деяких областях будуть морози, які подекуди становитимуть навіть -14 градусів, натомість у деяких областях температура може досягати навіть +11 градусів.

Така нестійка погода зумовлена тим, що в атмосфері над Європою намітилися перехідні процеси, які призведуть до справжньої боротьби осені та зими на території нашої держави. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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"З півночі та північного сходу Європи до нас надходитиме холодне повітря і паралельно з цим активізуються атмосферні фронти і знизиться атмосферний тиск. Наслідком такого сусідства різних за характеристиками повітряних мас стане випадання опадів у вигляді снігу та дощу по всій країні", – зазначив синоптик.

Кібальчич розповів, що найхолодніше цього тижня буде у північних, центральних та східних областях – там в окремі дні температура повітря опускатиметься до -14...-10 градусів. Також у цих областях поточного тижня сформується перший сніговий покрив. А от найтепліше буде на крайньому півдні, у Криму і на Закарпатті.

Погода в Україні 20 листопада

У перший день тижня, 20 листопада, у більшій частині областей України пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу і дощу. Без опадів обійдеться лише у Чернігівській, Київській, Житомирській і Черкаській областях. На півночі лівобережжя, а також на Поліссі очікується місцями сильний сніг, налипання мокрого снігу; на дорогах ожеледиця.

Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с; у західній частині змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...+3 градуси, вдень -2...+3 градуси.

Погода в Украине 20 ноября
Погода в Україні 20 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 21 листопада

У вівторок, 21 листопада, вночі у північно-східній частині країни буде падати сніг, вдень місцями невеликий сніг і мокрий сніг. На крайньому заході України у цей день буде невеликий дощ із мокрим снігом. В усіх інших областях обійдеться без істотних опадів. На дорогах північних, східних і місцями західних областей ожеледиця.

Вітер у західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с; на решті території північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-2 градуси, вдень +2...-3. У західних областях, у Криму та на півдні Одещини вночі 0…+5 градусів, вдень +5…+10.

Погода в Украине 21 ноября
Погода в Україні 21 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 22 листопада

Середа, 22 листопада, відзначиться сильними дощами, які будуть йти у південних областях та Криму. На заході нашої країни буде невеликий дощ із мокрим снігом, а на решті території держави – без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в північних та східних областях вночі -13...-8 градусів, вдень -6...-1. У західних та південних регіонах вночі 0…+5 градусів, вдень +4…+9. У центральній частині країни близько 0 градусів.

Погода в Украине 22 ноября
Погода в Україні 22 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 23 листопада

У четвер, 23 листопада, істотних опадів не передбачається. Лише вночі та вранці у Криму та Приазов'ї дощ, місцями з мокрим снігом.

Вітер у країні північно-західний, з переходом вдень на південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -7...-2 градуси, вдень близько 0. У північних та східних областях вночі -14...-9 градусів, вдень -7...-2.

Погода в Украине 23 ноября
Погода в Україні 23 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 24 листопада

Дощів з мокрим снігом також варто чекати у п'ятницю, 24 листопада. Вони будуть іти вночі у західних і північних областях, а вдень – у більшості регіонів. Місцями відбуватиметься налипання мокрого снігу, у Карпатах хуртовина.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі близько 0 градусів, вдень +2…+7. У східній частині вночі -10...-5 градусів, вдень +3...-2, на півдні країни вдень +6...+11 градусів.

Погода в Украине 24 ноября
Погода в Україні 24 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 25 листопада

У суботу, 25 листопада, у південних та східних областях пройде дощ із мокрим снігом. У західних та північних регіонах місцями невеликий сніг та мокрий сніг.

Вітер західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень +4...-1. У південній половині вночі 0...+5 градусів, вдень +3...+8.

Погода в Украине 25 ноября
Погода в Україні 25 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 26 листопада

У неділю, 26 листопада, у східних областях дощ та мокрий сніг, на решті території України істотних опадів не очікується.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -5...0 градусів, вдень +4...-1.

Погода в Киеве на две недели
Погода у Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україну йде погіршення погоди – вдарить мороз -5 градусів. Синоптик розповіла, що потепління до кінця листопада уже не буде, і назвала дату, від якої температура повітря опускатиметься до мінусів.

Також синоптик Наталія Діденко назвала дату різкого похолодання. До мінусових температур повітря залишилося недовго. Насувається різке зниження температури.

Нагадаємо, синоптик назвала дату, коли лютуватиме найсильніший холод. Температура повітря опуститься до мінусів спочатку у нічну пору – вона триматиметься на рівні від нуля до -6 градусів. Але на північному сході країни вночі буде ще холодніше – там температура триматиметься на рівні 8−14 градусів морозу. Такі показники спостерігатимуться на 22 листопада.

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