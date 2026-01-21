Рус
Мороз почне поволі спадати: на Тернопільщину суне потепління

Марія Николишин
21 січня 2026, 16:27
32
В області та місті очікується туман видимістю 200 – 500 м.
Мороз почне поволі спадати: на Тернопільщину суне потепління
Погода в Тернополі на 22 січня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Тернополі у четвер
  • Коли температура становитиме 0 градусів

Погода в Тернопільській області у четвер, 22 січня, буде хмарною з проясненнями. Істотних опадів не прогнозується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Синоптики говорять, що на дорогах все ще очікується ожеледиця. Вітер буде південно-східного напрямку, 5 – 10 м/с.

відео дня

Температура повітря в області вночі складатиме -14…-19 градусів, а вдень -3…-8 градусів.

У місті Тернопіль вночі передбачається -16…-18 градусів, вдень температура підніметься до -6…-8 градусів.

В Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології також попередили про метеорологічні явища. Так, в області та місті 22 січня вночі та вранці буде туман видимістю 200 – 500 м. Рівень небезпечності – жовтий.

Крім того, зазначається, що 23 січня у Тернополі потеплішає. Вдень температура підніметься до 0…-5 градусів.

Мороз почне поволі спадати: на Тернопільщину суне потепління
Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Коли в Україну прийде потепління

Синоптикиня Наталка Діденко говорила, що морозний антициклон, який тривалий час тримав Україну в "лещатах" холоду, починає відступати.

За її словами, більш відчутне потепління очікується вже наступного тижня.

Мороз почне поволі спадати: на Тернопільщину суне потепління
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, погодні умови в Одеській області та вздовж морського узбережжя в найближчі дні й надалі визначатиме гребінь великого холодного антициклону під назвою Christian. Очікується поступове підвищення температурного фону.

Невелике підвищення температури після періоду сильних морозів у Дніпрі не принесе відчутного полегшення для містян. Упродовж середи, четверга та п’ятниці в місті утримається холодна погода з мінусовими температурами та переважно хмарним небом. Наприкінці робочого тижня синоптики не виключають сніг.

Крім того, до 23 січня Житомирська область буде під впливом потужного антициклону. Саме цей атмосферний фронт перекрив доступ теплого повітря з Атлантики та відкрив шлях полярному холоду.

