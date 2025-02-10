В Україні вдарить мороз з новою силою: синоптик Птуха про нове похолодання в Україні

Коли в Україні потеплішає та де вдарять нові морози розповіла Главреду синоптик Наталія Птуха.

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Погода в Україні прогноз Наталії Птухи / Главред

Погода в Україні в останній місяць зими дивує. Після потепління, яке незвичне для нашої країни, прийшли сильні морози.

Синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла в інтерв'ю для Главреда, де вдарять морози -15, коли прийде потепління та якої надзвичайної погоди очікувати у вихідні 15-16 лютого.

В Україну повернулися значні морози. Скільки вони протримаються? Чи варто очікувати на сильну морозну погоду?

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Зараз на території України зберігається морозна погода, яка спричинена полем високого тиску. Також до України надходить арктичне повітря з північного сходу. Тому в найближчі кілька діб буде триматися морозна погода: вночі температура буде від -6 до -12 морозу, а в Карпатах до -15. Вдень в більшості областей нашої країни буде також мороз, але трохи менший. Слід очікувати від 0 до -6. На заході та півдні України буде від +4 тепла до -2 морозу. Найтепліше буде на Закарпатті - вдень +3 - +8.

Морози в Україні точно триватимуть до кінця цього тижня, можливо вони будуть і на початку наступного тижня. Сильних коливань температури не буде, але морози залишаться.

Чи будуть опади в Україні при такій низькій температурі, та чи очікувати на сніг?

До п'ятниці (14 лютого - ред.) снігу та опадів ми не очікуємо, а от з 14-15 лютого буде проходити атмосферний фронт, через який в західних і північних областях вдень може бути сніг. Крім того, 15 лютого сніг можна буде побачити у більшості областей України. Снігопад буде не надто інтенсивний, адже очікується досить суха погода.

Сніговий покрив додасться, як ми кажемо: "білі фарби у пейзажі", але максимум до 4 сантиметрів.

Погода в Україні / pixabay

За вашими прогнозами, 15 лютого очікується сніг. Якою загалом буде погода цими вихідними?

Як я вже зазначила вище, вдень на півдні країни може бути сніг. На Закарпатті може бути сніг з дощем. Також на вихідних вночі -4 -10 морозу, вдень від -1 до -6. На Закарпатті та Півдні країни буде близько 0 градусів.

15 лютого пройде атмосферний фронт, а вже в неділю 16 лютого знову будемо очікувати погоду без опадів та з проясненнями, але і з морозом.

Коли можна очікувати на потепління?

У перспективі, яка є на сьогодні, будуть морози. Можливо після 20 лютого відбудеться певна зміна синоптичних процесів, тоді будемо уточнювати.

Деякі ЗМІ з посиланням на моніторинговий сайт Ventusky попередили, що Україну цього тижня накриє "брудна хмара". І начебто вже з 13 лютого якість повітря почне значно погіршуватися. Чи можете розповісти, що це буде за хмара і чого очікувати?

Офіційних прогностичних даних про забруднення повітря немає. Єдине що можемо сказати, що в антициклоні завжди стандартна ситуація, коли слабкі повітряні потоки (дуже низька швидкість вітру) не сприяють розсіюванню шкідливих домішок і викидів, які можуть бути в атмосфері. Тобто вони завжди є, але коли повітряні потоки більш інтенсивні, вони швидше розсіюються. А от коли спокійна погода, вони можуть більше накопичуватися. За даними, які є на сьогодні, жодних перевищень гранично допустимих норм по різних показниках ми не фіксуємо.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

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