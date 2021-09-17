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Багато дощів та рвучкий вітер: в Україні оголосили штормове попередження (карта)

17 сентября 2021, 16:11

Негоди варто очікувати в більшості областей України, крім східних.

Дощ
В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН

На завтра, 18 вересня, в Україні оголосили штормове попередження. Зокрема синоптики попереджають про значні дощі та сильний вітер. Негоди варто очікувати в більшості областей країни, крім східних.

"18 вересня вночі у західних, північних та Черкаській областях, вдень у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кропивницькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях значні дощі", – повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

Також зазначається, що в західних областях очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Через це оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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Штормове попередження в Україні на 18 вересня / фото Укргідрометцентр

Погода в Україні на вихідних

На вихідних, 18-19 вересня, практично на всій території України очікується дощова і місцями вітряна погода, а з наступного тижня буде спостерігатися значне зниження температури.

"Цей вікенд принесе до нас сіру та сиру погоду, циклон забезпечить дощі, практично по всій території країни. Температура почне знижуватися, особливо відчутно це буде на початку наступного тижня, коли стануть переважати вітри з північного заходу і почне надходити холодне повітря", – мовиться в повідомленні Українського гідрометеорологічного центру в соціальній мережі Facebook.

Також висловлюється порада на наступний тиждень не забути приготувати осінній гардероб.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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ГСЧС штормове попередження новини України
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