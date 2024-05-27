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Магнітна буря раптово посилилася: скільки ще днів вируватиме шторм

Ангеліна Підвисоцька
27 травня 2024, 23:42
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Цей геомагнітний шторм раптово зріс до майже шести балів.
магнітна буря
В Україні різко посилилася магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Магнітна буря, яка накрила Україну, раптово посилилася і вдарила з новою потужністю. Про це повідомляє meteoagent.

Вона увірвалася в країну ще 22 травня. Тоді її потужність була на рівні 3-х балів, але вже наступного дня посилилася до майже 6-ти балів. Наступні три дні, 24-26 травня включно, вона зупинилася на рівні 4-х балів.

Очікувалося, що після цього геомагнітний шторм піде на спад, проте він влупив із новою силою. 27 травня потужність шторму зросла до майже 6-ти балів. Наступного дня вона знизиться до 3-х балів, після чого опуститься до мінімуму.

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магнітна буря
В Україні різко посилилася магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 7 спалахів класу С. Повідомляється, що 28 травня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 39 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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