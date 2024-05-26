Налетять грози і сильні дощі: Україну найближчими днями атакує негода

Синоптики прогнозують, шо найнижча температура повітря 27 травня буде на території південних областей.

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Прогноз погоди в Україні на 27 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 27 травня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що на півдні України буде найнижча температура повітря - 19-23 градуси тепла. На території інших областей повітря прогріється до 28 градусів тепла.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 27 травня / фото: ventusky

Погода 27 травня

В Україні 27 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами у південній частині, вдень і більшості центральних областей та Карпатському регіоні. Вітер в цей день буде північно-східний з переходом на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 10-15°; вдень 22-27°, у південній частині 18-23°; на високогір'ї Карпат вночі 5-10°, вдень 14-19°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +26

За даними meteoprog, 27 травня в Україну прийде спека, але місцями буде прохолодно. Найтепліше буде в Харківській і Луганській областях. Там температура повітря підвищиться до +12...+26 градусів. Найнижча температура буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+19 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 27 травня / фото: meteoprog

Погода 27 травня у Києві

У Києві 27 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний з переходом на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°; у Києві вночі 12-14°, вдень близько 25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 27 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим і не спекотним, прогнозують синоптики.

Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що погода в Україні протягом тижня, з 20 до 26 травня, буде теплою та комфортною. Найближчими днями повітря поступово прогріватиметься в більшості областей нашої держави. Нічні заморозки повністю відступлять, а вдень температура повітря відповідатиме літнім показникам.

Також раніше повідомлялося, що будуть пекельна спека і грозові дощі – синоптик розповів, якою буде погода в регіонах та де очікувати негоду.

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