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Тонни пилу з Азії та спека: синоптики попередили українців про мінливу погоду

Дмитро Відоменко
27 травня 2024, 11:01оновлено 27 травня, 12:42
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Українські синоптики дали свіжий прогноз погоди - з 27 травня по 2 червня 2024 року.
Спека, пилова буря
Маса пилу з Азії та сильна спека: прогноз погоди з 27 червня до 2 червня/ колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Протягом нинішнього тижня, з 27 травня по 2 червня 2024 року, в Україні очікується прибуття хмар пилу з пустельних районів Середньої Азії. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують, що через великий дефіцит опадів у більшості областей України збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як прогнозує синоптик і метеоролог Ігор Кибальчич, протягом 27-28 травня в Україні через вищевказані хмари пилу очікується помутніння неба та висока ймовірність слабовиражених "брудних" дощів. У зв'язку зі значним дефіцитом опадів у більшості областей країни утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

відео дня

У понеділок, 27 травня, у південних областях і в Криму, вдень також місцями в західній частині та на крайній півночі очікуються невеликі короткочасні дощі, в окремих районах із грозами. Вітер східної чверті, 7-12 метрів на секунду, у південних областях та в Приазов'ї вдень місцями пориви, 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме +11...+16 градусів, удень +24...+29 градусів, на півдні +20...+25 градусів.

У вівторок, 28 травня, у південних областях і в Криму, вдень також місцями в західній частині утримається нестійка погода з дощами та грозами. На решті території України переважно без опадів. Вітер східної чверті, 7-12 метрів на секунду, у південних, центральних областях та в Приазов'ї вдень місцями пориви, 15-20 метрів на секунду; на Закарпатті мінливих напрямків, 3 - 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, удень +25...+30 градусів, у південно-західних областях +20...+25 градусів.

Спека, пилова буря

У середу, 29 травня, вночі в південній половині та в районі Прикарпаття, вдень у центральних, західних та місцями східних областях очікуються дощі, часом із грозами. Вітер південно-східний, 7 - 12 метрів на секунду, на Закарпатті змінних напрямків, 3 - 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі +12...+17 метрів на секунду, вдень у центральних і південно-західних областях +19...+24 метрів на секунду, на решті території +25...+30 метрів на секунду.

У четвер, 30 травня, на Правобережжі України прогнозують нестійку погоду з короткочасними дощами та грозами, подекуди можливі зливи та град, а також шквалистий вітер. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, удень +19...+24 градусів, на Лівобережжі +25...+30 градусів.

У п'ятницю, 31 травня, вночі не буде істотних опадів, удень - за винятком центральних і південних областей - пройдуть короткочасні дощі з грозами, подекуди можливі град і шквали, 15 - 20 метрів на секунду. Вітер очікується південної чверті, 5 - 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, удень +23...+28 градусів.

У суботу, 1 червня, вночі пройдуть місцями невеликі дощі з грозами, вдень у більшості регіонів країни, за винятком південних і центральних областей, очікуються грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, удень +24...+29 градусів.

У неділю, 2 червня, вночі без істотних опадів, а вдень на більшій частині території України очікуються грозові дощі, подекуди з градом та шквалами, 15 - 20 метрів на секунду. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, удень +26...+31 градусів, у західних областях - +22...+27 градусів.

Хто такий Ігор Кибальчич

Ігор Кибальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кибальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що буде спека +30 градусів. Стало відомо, у яких областях скоро вдарять літні температури. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода на тиждень.

Також раніше стала відома дата, коли в Україні погіршиться погода - будуть шторм, грози та похолодання до +4 градусів. Частину областей накриють короткочасні дощі, місцями з грозами. Температура повітря істотно знизиться.

Крім того, наприкінці травня Україну накрила хвиля магнітних бур - стало відомо, скільки днів це триватиме. Очікується, що потужність магнітної бурі зросте до майже 6-ти балів.

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синоптики Погода в Україні пилова буря Ігор Кібальчич
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