На Київ чекає погодний сюрприз: температура різко зміниться

Ви дізнаєтеся:
- У Києві прогнозується хмарна погода з періодичними проясненнями
- У столиці вночі очікується +5…+7 градусів, вдень — +13…+15
У понеділок, 6 квітня, у Києві та Київській області прогнозується хмарна погода з періодичними проясненнями, повідомляють синоптики.
Вночі істотних опадів не очікується, проте вдень пройдуть дощі, повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер буде південно-західного напрямку з подальшим переходом на північно-західний, швидкістю 7–12 м/с. У другій половині дня можливі пориви до 15–20 м/с.
Температура повітря по області вночі становитиме від +3 до +8 градусів, вдень — від +11 до +16. У столиці вночі очікується +5…+7 градусів, вдень — +13…+15.
Синоптики також попереджають про погіршення погодних умов: вдень 6 квітня на території Києва та області прогнозуються сильні пориви вітру до 15–20 м/с. У зв'язку з цим оголошено I рівень небезпеки — жовтий.
Мешканцям рекомендують дотримуватися обережності, особливо під час перебування на вулиці.
Раніше синоптики попередили про зміну погоди.

Більше новин:
- Настане похолодання і будуть опади: в Україні зміниться погода
- Погода різко зміниться: де в Україні пройдуть дощі зі снігом і похолоднішає
- У Харкові терміново оголосили I рівень небезпеки: яка погода буде в місті
