На Київ чекає погодний сюрприз: температура різко зміниться

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов: вдень 6 квітня на території Києва та області прогнозуються сильні пориви вітру.

Оприлюднено прогноз погоди для Києва / УНІАН

У Києві прогнозується хмарна погода з періодичними проясненнями

У столиці вночі очікується +5…+7 градусів, вдень — +13…+15

У понеділок, 6 квітня, у Києві та Київській області прогнозується хмарна погода з періодичними проясненнями, повідомляють синоптики.

Вночі істотних опадів не очікується, проте вдень пройдуть дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер буде південно-західного напрямку з подальшим переходом на північно-західний, швидкістю 7–12 м/с. У другій половині дня можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +3 до +8 градусів, вдень — від +11 до +16. У столиці вночі очікується +5…+7 градусів, вдень — +13…+15.

Синоптики також попереджають про погіршення погодних умов: вдень 6 квітня на території Києва та області прогнозуються сильні пориви вітру до 15–20 м/с. У зв'язку з цим оголошено I рівень небезпеки — жовтий.

Мешканцям рекомендують дотримуватися обережності, особливо під час перебування на вулиці.

