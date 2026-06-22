Холодний фронт суне на Україну: де вдарять дощі з грозами та шквалами

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Україні 23 червня
- У яких регіонах очікуються дощи та грози
- Яка погода буде в Києві
У вівторок, 23 червня, через територію України проходитиме холодний атмосферний фронт. У більшості областей очікуються короткочасні дощі з грозами, місцями можливі шквали. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
У північних регіонах, а також на Волині та Рівненщині вдень у вівторок опади припиняться, небо прояснить. Температура повітря коливатиметься в межах +24…+29 градусів, а на півдні та південному сході залишатиметься спекотніше - +27…+32 градуси.
Для порівняння, у більшості країн Західної Європи завтра лютуватиме справжня спека: +32…+39 градусів, подекуди до +40…+42, зазначає Діденко.
Погода у Києві
У столиці ще сьогодні та найближчої ночі пройде дощ із грозою. Завтра вдень опадів не передбачається.
"Схоже, що в найближчій перспективі сьогодні в Києві найспекотніше, до +30 градусів, а вже завтра, в тилу холодного атмосферного фронту, передбачаються комфортніші +27 градусів", - резюмувала Діденко.
Погода в Україні - останні новини
Як писав раніше Главред, погода в Україні з 22 по 28 червня буде мінливою з комфортними літніми температурами. Періодично через проходження атмосферних фронтів можливі короткочасні дощі, подекуди грози та поривчастий вітер.
Раніше синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що циклон Sabina наприкінці червня принесе в Україну грози та град. Особливо складна погода очікується в західних та північних областях, де пройшли інтенсивні опади.
Погода наприкінці червня характеризується контрастами: на півдні та південному сході температура сягатиме +26 градусів, тоді як на заході пройдуть дощі з грозами. Водночас у південних областях спостерігатиметься тепло та відносна сухість.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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