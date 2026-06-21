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Спека з небезпечними явищами накриє Україну: коли вдарить +33, а коли пройдуть грози

Руслана Заклінська
21 червня 2026, 13:44
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Упродовж останнього тижня червня в Україні переважатиме комфортна літня погода, хоча місцями можливі грози, град і шквалистий вітер.
Спека з небезпечними явищами накриє Україну: коли вдарить +33, а коли пройдуть грози
Погода в Україні з 22 по 28 червня / Фото: magnific.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в найближчі дні
  • Чи прийде до України екстремальна спека із Західної Європи
  • Де можливі сильні зливи, град і поривчастий вітер

Погода в Україні з 22 по 28 червня буде мінливою з комфортними літніми температурами. Періодично через проходження атмосферних фронтів можливі короткочасні дощі, подекуди грози та поривчастий вітер. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

У третій декаді червня погодні умови формуватимуться переважно під впливом області підвищеного атмосферного тиску та північних і північно-західних повітряних потоків. Температурний фон залишатиметься в межах кліматичної норми з незначними коливаннями.

відео дня

Час від часу через проходження атмосферних фронтів у різних регіонах країни прогнозуються короткочасні дощі, місцями грози та поривчастий вітер. За прогнозом синоптика, екстремальна спека із Західної Європи до України не дійде.

Погода 22 червня

У понеділок, 22 червня, вночі по всій Україні істотних опадів не прогнозується. Вдень у західних, північних та центральних областях можливі короткочасні дощі з грозами.

У окремих районах ймовірні град і шквали до 15–20 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, вдень — переважно західний та північно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+18 °С, удень — +27…+32 °С.

Погода 23 червня

У вівторок, 23 червня, вночі дощі пройдуть у північно-західних областях. Вдень грозові зливи охоплять більшість території України, окрім Полісся, Криму та Закарпаття.

Місцями можливі грози, град і шквали до 17–22 м/с. Вітер — північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі +14…+19 °С, на півдні до +21 °С, удень +27…+33 °С.

Погода 24 червня

У середу, 24 червня, вночі грозові дощі очікуються у південно-східній частині країни, вдень - у північних областях. На решті території істотних опадів не прогнозується.

Вітер переважатиме північно-західний, 3–8 м/с, під час гроз можливі пориви до 15–20 м/с. Температура вночі становитиме +12…+18 °С, удень +26…+31 °С.

Погода 25 червня

У четвер, 25 червня, нестійка погода з короткочасними дощами прогнозується майже по всій країні, окрім південних областей та крайнього заходу.

Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі опуститься до +12…+18 °С, удень птеплішає до +21…+26 °С, на півдні та в Закарпатті до +27…+32 °С.

Погода 26 червня

Вночі по всій країні переважатиме суха погода. Вдень дощі з грозами пройдуть переважно у східних та північно-східних областях. Місцями можливі шквали та інші небезпечні погодні явища, пов'язані з грозовою діяльністю.

Температура повітря вночі становитиме +11...+17 градусів, вдень — +21...+26 градусів. На Закарпатті та півдні країни повітря прогріється до +31 градуса.

Погода 27 червня

Під впливом антициклону в Україні встановиться більш спокійна погода. Опадів синоптики не прогнозують, небо буде малохмарним. Лише на південному сході країни вдень можливі сильні пориви вітру до 15–20 м/с.

Нічна температура знизиться до +9...+14 градусів, а вдень очікується +20...+25 градусів. День буде комфортним як для відпочинку, так і для роботи на відкритому повітрі.

Погода 28 червня

Останній день тижня порадує українців сонячною та сухою погодою. На всій території країни опади не прогнозуються.

Температура вночі становитиме +10...+15 градусів. Вдень повітря прогріється до +23...+28 градусів, а в західних областях місцями досягатиме +28...+33 градусів.

Погода в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що циклон Sabina наприкінці червня принесе в Україну грози та град. Особливо складна погода очікується в західних та північних областях, де пройшли інтенсивні опади.

Погода наприкінці червня характеризується контрастами: на півдні та південному сході температура сягатиме +26 градусів, тоді як на заході пройдуть дощі з грозами. Водночас у південних областях спостерігатиметься тепло та відносна сухість.

Як раніше повідомляв Главред, спекотна хвиля до +43 градусів накриває країни Західної Європи, проте в Україні утримається помірна літня температура з локальними опадами. Українські регіони залишаються поза зоною екстремальної спеки, що знижує ризики пожеж та посух.

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Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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