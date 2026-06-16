Погода готує контраст: які області прогріє до +26, а які - заллє дощами

Синоптикиня наголосила, що спека дуже поблажлива до українців.

https://glavred.net/synoptic/pogoda-gotovit-kontrast-kakie-oblasti-progreet-do-26-a-kakie-zalet-dozhdyami-10773254.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на 17 червня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні у середу

Де температура підніметься до +26 градусів

Погода в Україні у середу, 17 червня, буде теплою, але супроводжуватиметься дощами. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завтра прогнозується розкішний спектр температури повітря. Протягом дня очікується +20…+24 градуси, на півдні, південному сході та на Дніпропетровщині +23…+26 градусів.

відео дня

"Літо триває, спека до нас поблажлива, сидить собі поки переважно в Іспанії, Португалії, Італії, далеченько", - зауважила синоптикиня.

Водночас дощі будуть переважно у західних областях (окрім Рівненщини та Волині) та в центральній частині України. На решті території - без істотних опадів.

Погода 17 червня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 17 червня переважно без опадів, впродовж дня температура повітря підніметься до +20…+22 градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Коли температура підвищиться

Діденко додала, що надалі температура повітря зазнаватиме незначних коливань з тенденцією до підвищення в кінці тижня.

"Періодичні дощі ймовірні, окрім південної частини України", - підсумувала вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Коли очікується спека до +30 градусів

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що з 18 по 20 червня в Україну почне повертатись потепління.

За його словами, температура повітря почне підвищуватись у південних та південно-західних областях, однак ночі ще будуть прохолодними.

Він прогнозує, що температура повітря вночі буде на рівні 12-17 градусів тепла, а вдень - 23-31 градус тепла.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко заявляла, що погода в Україні найближчими днями погіршиться. У вівторок, 16 червня, очікуються дощі, грози та сильні пориви вітру у деяких областях.

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що протягом тижня очікуються короткочасні дощі та коливання температури повітря, втім аномальної спеки або сильних холодів не передбачається.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред