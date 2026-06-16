Погода готує контраст: які області прогріє до +26, а які - заллє дощами

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- Якою буде погода в Україні у середу
- Де температура підніметься до +26 градусів
Погода в Україні у середу, 17 червня, буде теплою, але супроводжуватиметься дощами. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, завтра прогнозується розкішний спектр температури повітря. Протягом дня очікується +20…+24 градуси, на півдні, південному сході та на Дніпропетровщині +23…+26 градусів.
"Літо триває, спека до нас поблажлива, сидить собі поки переважно в Іспанії, Португалії, Італії, далеченько", - зауважила синоптикиня.
Водночас дощі будуть переважно у західних областях (окрім Рівненщини та Волині) та в центральній частині України. На решті території - без істотних опадів.
Погода в Києві
У Києві 17 червня переважно без опадів, впродовж дня температура повітря підніметься до +20…+22 градусів.
Коли температура підвищиться
Діденко додала, що надалі температура повітря зазнаватиме незначних коливань з тенденцією до підвищення в кінці тижня.
"Періодичні дощі ймовірні, окрім південної частини України", - підсумувала вона.
Коли очікується спека до +30 градусів
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що з 18 по 20 червня в Україну почне повертатись потепління.
За його словами, температура повітря почне підвищуватись у південних та південно-західних областях, однак ночі ще будуть прохолодними.
Він прогнозує, що температура повітря вночі буде на рівні 12-17 градусів тепла, а вдень - 23-31 градус тепла.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталка Діденко заявляла, що погода в Україні найближчими днями погіршиться. У вівторок, 16 червня, очікуються дощі, грози та сильні пориви вітру у деяких областях.
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що протягом тижня очікуються короткочасні дощі та коливання температури повітря, втім аномальної спеки або сильних холодів не передбачається.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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