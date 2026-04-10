Холоднеча відступатиме: коли в Україну прийде потепління

Погода в Україні на вихідних, 11-12 квітня, буде прохолодною. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли прийде потепління.
"Найближчі квітневі вихідні будуть скоріше березневими. Хіба що розкішний сумненький квіт на деревах та кущах все ж показуватиме язика (чи дулю) снігу, дощу та холоднечі", - пише Діденко.
В Україні в суботу вдень температура повітря підвищиться до 6-11 градусів тепла. Вночі очікуються заморозки. У неділю на сході буде найтепліше. Там температура повітря підвищиться до 12-15 градусів тепла.
"Повсюди переважатиме волога повітряна маса, часом дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом", - йдеться у повідомленні.
У Києві 11-12 квітня буде холодною та вологою. У ці дні очікуються періодичні дощі.
"У суботу +5+7 градусів, у неділю +8+10 градусів", - йдеться у повідомленні.
Наталка Діденко зазначила, що з понеділка, 13 квітня, в Україну прийде потепління.
Як повідомляв Главред, вихідні в Дніпрі обіцяють мінливу весняну погоду. Субота принесе хмари, дрібний дощ і прохолодну вологість, тоді як неділя порадує легким потеплінням і відносною сухістю.
Погода в Україні на вихідних, 11 і 12 квітня, буде прохолодною, місцями з невеликими дощами, хмарним небом і слабким вітром.
У Черкаській області пік великоднього похолодання з заморозками ще попереду, проте вже наступного тижня очікується поступове потепління.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
