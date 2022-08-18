Грози, що плавно переходять у спеку: погода в Україні в середині серпня / Колаж УНІАН , pixabay.com

Нестійка погода, яка встановилася в Україні після Маковія, затримається на деякий час. Про це говорить прогноз Українського гідрометцентру на середину серпня.

У четвер, 18 серпня, грозові дощі можливі в центрі, сході, півдні та місцями на півночі. Швидкість вітру - близько десяти метрів в секунду. Вдень на півдні місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок +24. На сході та заході місцями ‒ повітря до +31.

У п'ятницю, 19 серпня, на Яблучний спас, грози можливі в центрі, сході, та місцями на півночі та півдні України, а також у Закарпатській області. Швидкість вітру не зміниться. Вдень у Запорізькій області похолодає до +24, а от у Закарпатській області повітря прогріється до +31 градусів.

У суботу, 20 серпня, грози можливі на заході і ‒ місцями ‒ на півночі, сході, швидкість вітру колишня — десять метрів на секунду. Вдень в Закарпатській області похолодає до +25, а ось в Миколаївській області потеплішає до +34.

У неділю, 21 серпня, грози можливі практично по всій країні. Швидкість вітру - близько дванадцяти метрів в секунду. Вдень в Закарпатській області похолодає до +23, а ось в Миколаївській області буде +32 градуси.

Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.