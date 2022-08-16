Синоптики розповіли, коли в Україні різко похолодає і прийдуть морози

Найбільш нестабільною погода буде в західних областях.
Погода в Україні до кінця серпня буде спекотною після чого накриє різке похолодання. Як прогнозують синоптики, похолодання буде відчуватися сильно в центральних і західних областях.
Найбільш нестабільною погода буде в західних областях, де в другій половині серпня варто чекати як різких похолодань, так і відчутних потеплінь.
На початку вересня на заході буде холодно, а в деякі дні стовпчики термометра будуть опускатися нижче +15 градусів. Втім, ближче до другої половини місяця там стане трохи тепліше.
У центральних областях варто очікувати холодини в серпні. Однак в цілому початок вересня там очікується трохи теплішим з температурою в районі +20 градусів.
На сході України друга половина серпня буде особливо спекотною, а в деякі дні варто очікувати вище +35 градусів. Похолодання варто очікувати плавне вже у вересні.
На півдні екстремально спеки вже не буде, але і різкого похолодання очікувати не варто.
Як прогнозують синоптики, морозів варто очікувати вже в листопаді.
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