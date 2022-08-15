Завалить градом і будемо плавати: синоптики попередили про буревій в Україні

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні знову буде зі зливами і грозами. Як попереджають синоптики, при цьому температура повітря прогріється до +34 градусів.

За даними синоптиків Укргідрометцентру, завтра, 16 серпня, в Україні прогнозуються помірні короткочасні дощі з грозами. При цьому вночі у Запорізькій та Дніпропетровській областях, вдень у Прикарпатті, у більшості центральних, місцями Житомирській та Київській областях значні дощі.

Також вночі у більшості західних та північних областей місцями невеликий дощ.

Вітер змінних напрямків, швидкість якого складе 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +16 +21 градус, а вдень +23 + 28. У східних і південно-східних областях вночі очікується +21 +26 градусів, а вдень +29 +34.

Як каже кандидат географічних наук і синоптик Ігор Кибальчич, у найближчий тиждень погода в Україні визначатиметься полем зниженого атмосферного тиску. Південно-східні вітри посприяють надходженню в країну повітряної маси субтропічного походження з Передкавказзя і районів Середньої Азії.

"У вівторок майже вся територія країни буде в дощах, виняток - крайній Схід. Вранці і вдень в Приазов'ї, в центральних і західних регіонах країни синоптик прогнозує сильний дощ, град і шквали до 15 – 20 м/сек. вітер буде південно-східний, 7-12 м/сек, на Слобожанщині місцями пориви до 20 метрів за секунду. Нічна температура становитиме +15...+20 з на Правобережжі України та +20 ... + 25 на Лівобережжі. А ось вдень у вівторок очікується + 23 ... + 28, в південній частині, на північному сході і сході +28...+33",- попередив синоптик.

А ось робочий тиждень закінчиться грозовими дощами в східних, центральних областях і на заході України. В інших частинах України без істотних опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/сек, температура вночі буде +17...+ 22, денна + 27...+ 32.

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