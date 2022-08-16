Попливе вся Україна: синоптики попередили про бурхливий циклон

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні в середині серпня вирішила продемонструвати осінь. Як прогнозують синоптики, 17 серпня, дощовий фронт пройде по всій Україні.

Тільки в Луганській області буде сухо. У всіх інших регіонах очікуються дощі.

Температура повітря переважно залишиться високою до +27 – 30. Тільки в західних областях буде прохолодніше - до +25.

Ще спекотніше буде на сході. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 21 до 24 градусів тепла, а вдень від +34 до +37.

Погода на 17 серпня в Україні

на заході вдень від +23 до +26, вночі від +15 до +17;

на півночі вдень від +24 до +26, вночі + 17...+19;

на сході вдень від +26 до +30, вночі від +18 до +20;

на півдні вдень від +28 до +30, вночі +18...+20;

у центрі вдень від +25 до +27, вночі +16...+18.

Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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