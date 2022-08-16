Попливе вся Україна: синоптики попередили про бурхливий циклон

Україну чекають грозові зливи та перепади температури.
Погода в Україні в середині серпня вирішила продемонструвати осінь. Як прогнозують синоптики, 17 серпня, дощовий фронт пройде по всій Україні.
Тільки в Луганській області буде сухо. У всіх інших регіонах очікуються дощі.
Температура повітря переважно залишиться високою до +27 – 30. Тільки в західних областях буде прохолодніше - до +25.
Ще спекотніше буде на сході. Вночі стовпчики термометрів покажуть від 21 до 24 градусів тепла, а вдень від +34 до +37.
Погода на 17 серпня в Україні
- на заході вдень від +23 до +26, вночі від +15 до +17;
- на півночі вдень від +24 до +26, вночі + 17...+19;
- на сході вдень від +26 до +30, вночі від +18 до +20;
- на півдні вдень від +28 до +30, вночі +18...+20;
- у центрі вдень від +25 до +27, вночі +16...+18.
Погода на осінь
Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.
"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.
У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.
читайте такожПрикмети на 17 серпня: які 5 речей потрібно зробити, щоб залучити гроші
Читайте також:
- Найсмачніший і простий пиріг на Яблучний спас 2022: дивовижний рецепт
- Приголомшливий бісквітний рулет з варенням: простий рецепт на кожен день
- Найсмачніша закуска на зиму: ідеальний рецепт помідорів з яблуками