Увірветься нестерпна погода: синоптики попередили про потужний град та буревій

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні до кінця тижня різко зміниться. Як прогнозують синоптики, хоч друга половина серпня і йде з грозовими дощами, температура порадує.

Як прогнозують синоптики Укргідрометцентру, на Яблучний спас, 19 серпня, буде без опадів у західних, Одеській та Миколаївській областях, на решті території країни - дощі з грозами.

Вдень очікується + 24 +31 градус, у нічний час стовпчики термометрів покажуть від +16 до + 21 градуса.

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Погода на вихідні 20 та 21 серпня

В суботу, 20 серпня, дощі та грози прогнозуються по всій країні, крім Київської, Житомирської, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей. Стовпчики термометрів вдень покажуть від 26 до 34 градусів зі знаком "плюс", вночі очікується +16 +22 градуси.

В неділю, 21 серпня, також буде дощовим - грози очікуються по всій країні, без опадів буде тільки в Донецькій і Луганській областях. Вдень синоптики прогнозують 23-32 градуси тепла, вночі очікується від +14 до +22 градусів.

Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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