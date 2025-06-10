Грозові дощі, шквали і град: у яких областях погіршиться погода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 11 червня
- Де знизиться температура повітря
- У яких областях будуть грозові дощі, шквали і град
Погода в Україні у середу, 11 червня, буде прохолоднішою. Уже не буде температури повітря близько +30 градусів – спека відійде.
Навіть на сході та півдні очікується +25…+29 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
"У більшості областей України передбачається 11-го червня +21…+25 градусів, у західних областях буде найсвіжіше, +18…+23 градуси", – зазначила вона.
Діденко розповіла, що у середу у нашу державу прийде з північного заходу черговий атмосферний фронт.
Відповідно, у західних, північних областях (окрім Сумщини), на Вінниччині, Черкащині, Одещині пройдуть короткочасні грозові дощі, можливі шквали та град. На решті території України опади малоймовірні.
Погода в Києві 11 червня
У Києві 11 червня очікуються короткочасні дощі та грози. В другій половині дня чи надвечір місцями можливі сильні зливи
Температура повітря у столиці в середу буде близько +20 градусів.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, грозові дощі накриють кілька областей – стало відомо, де будуть сильні опади. Температура повітря різко знизиться у низці регіонів – синоптикиня сказала, де буде найхолодніше й де очікуються опади.
Також раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання – стало відомо, де литимуть грозові дощі. Погода у Луцьку буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.
Нагадаємо, в Україні різко знизиться температура повітря – синоптики дали дощовий прогноз. У вівторок буде переважно сухо, а вже у середу регіони накриють дощі.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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