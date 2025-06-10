Грозові дощі, шквали і град: у яких областях погіршиться погода

У низці областей очікуються сильні опади і похолодання.

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Погода в Україні - будуть грозові дощі, шквали і град/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 11 червня

Де знизиться температура повітря

У яких областях будуть грозові дощі, шквали і град

Погода в Україні у середу, 11 червня, буде прохолоднішою. Уже не буде температури повітря близько +30 градусів – спека відійде.

Навіть на сході та півдні очікується +25…+29 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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"У більшості областей України передбачається 11-го червня +21…+25 градусів, у західних областях буде найсвіжіше, +18…+23 градуси", – зазначила вона.

Діденко розповіла, що у середу у нашу державу прийде з північного заходу черговий атмосферний фронт.

Відповідно, у західних, північних областях (окрім Сумщини), на Вінниччині, Черкащині, Одещині пройдуть короткочасні грозові дощі, можливі шквали та град. На решті території України опади малоймовірні.

Погода в Україні 11 червня/ meteoprog

Погода в Києві 11 червня

У Києві 11 червня очікуються короткочасні дощі та грози. В другій половині дня чи надвечір місцями можливі сильні зливи

Температура повітря у столиці в середу буде близько +20 градусів.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, грозові дощі накриють кілька областей – стало відомо, де будуть сильні опади. Температура повітря різко знизиться у низці регіонів – синоптикиня сказала, де буде найхолодніше й де очікуються опади.

Також раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання – стало відомо, де литимуть грозові дощі. Погода у Луцьку буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

Нагадаємо, в Україні різко знизиться температура повітря – синоптики дали дощовий прогноз. У вівторок буде переважно сухо, а вже у середу регіони накриють дощі.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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