В Україну увірвуться снігопад і ожеледь: синоптик назвала дату негоди

Мороз в Україні / pixabay

Погода в Україні 6 січня, в Святий вечір буде прохолодною. Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, протягом дня температура становитиме від -1 до +4 градусів.

При цьому на півдні країни, а також в Донецькій і Дніпропетровських областях буде тепліше - +5 +12 градусів.

Мокрий сніг та дощ 6 січня йтимуть у Карпатах, а вдень ще й місцями у центральних областях.

Вітер у четвер буде поривчастим із західним напрямком.

Погода в Києві

У Києві 6 січня вдень +1 +3 градуси, а вночі близько 0. Опадів бути не повинно. У ніч на 7 січня в Києві похолодає до 2-4 градусів морозу і почне падати сніг.

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Вдень 7 січня в столиці буде без опадів і близько нуля. На дорогах утворюється ожеледь.

Погода на Різдво 7 січня

В Україну прийде похолодання на Різдво, 7 січня. Температура в деяких регіонах опуститься до 12 градусів нижче нуля.

Вночі, 7 січня, у більшості західних, північних та східних областей місцями очікується невеликий сніг, на решті території, вдень в Україні без опадів.

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Як повідомляв Главред, заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко розповів, що погода в Україні у січні 2022 буде тепліше, ніж у попередні десятиліття. У той же час очікується більше погодних катаклізмів.

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