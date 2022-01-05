В Україну увірвуться снігопад і ожеледь: синоптик назвала дату негоди

Вітер у четвер буде поривчастим із західним напрямком.
Погода в Україні 6 січня, в Святий вечір буде прохолодною. Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, протягом дня температура становитиме від -1 до +4 градусів.
При цьому на півдні країни, а також в Донецькій і Дніпропетровських областях буде тепліше - +5 +12 градусів.
Мокрий сніг та дощ 6 січня йтимуть у Карпатах, а вдень ще й місцями у центральних областях.
Вітер у четвер буде поривчастим із західним напрямком.
Погода в Києві
У Києві 6 січня вдень +1 +3 градуси, а вночі близько 0. Опадів бути не повинно. У ніч на 7 січня в Києві похолодає до 2-4 градусів морозу і почне падати сніг.
Вдень 7 січня в столиці буде без опадів і близько нуля. На дорогах утворюється ожеледь.
Погода на Різдво 7 січня
В Україну прийде похолодання на Різдво, 7 січня. Температура в деяких регіонах опуститься до 12 градусів нижче нуля.
Вночі, 7 січня, у більшості західних, північних та східних областей місцями очікується невеликий сніг, на решті території, вдень в Україні без опадів.
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Як повідомляв Главред, заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко розповів, що погода в Україні у січні 2022 буде тепліше, ніж у попередні десятиліття. У той же час очікується більше погодних катаклізмів.
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