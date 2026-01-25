Зима здає позиції: синоптик розповів, коли на Житомирщині припиняться сильні морози

Антициклон, який приніс морози на Житомирщину, поступово втрачає свої позиції.

Коли прогнозують потепління на Житомирщині / Колаж: Главред, фото: місцеві Telegram-канали

Головне:

Антициклон слабшає, але 25 січня на Житомирщині ще триматимуться морози та ожеледиця

З 26 січня в область зайде теплий фронт

Синоптики попереджають про туман і складні умови на дорогах у період зміни погоди

Антициклон, що приніс на Житомирщину тривалі морози, поступово слабшає. Попри це, область ще два дні залишатиметься під його впливом — уночі зберігатимуться мінусові температури, випадатиме сніг і посилюватиметься ожеледиця. Про це повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного гідрометцентру Катерина Ткачук, пише Суспільне.

За її словами, 25 січня погода залишатиметься зимовою: хмарність, періодичний сніг та слизькі дороги. Морози дещо послабшають, але вночі триматимуться на рівні від −9 до −14, а вдень — до −11. Східний та південно‑східний вітер буде помірним.

Суттєві зміни очікуються вже 26 січня. У регіон зайде теплий фронт із півдня, який швидко підвищить температуру: вночі прогнозують слабкі морози, а вдень можливий перехід у "плюс". Вітер змінить напрямок на південний і дещо посилиться. Опади також змінять характер — синоптики попереджають про мокрий сніг, дощ та туман, що може ускладнити ситуацію на дорогах.

Коротко про прогноз:

25 січня: хмарно, місцями помірний сніг, ожеледиця, −9…−14 вночі, вдень до −2…−7.

хмарно, місцями помірний сніг, ожеледиця, −9…−14 вночі, вдень до −2…−7. 26 січня: тепліший фронт, мокрий сніг і дощ, туман, вдень від −3 до +2.

Як повідомляв Главред, погодні умови в Одеській області та вздовж морського узбережжя в найближчі дні й надалі визначатиме гребінь великого холодного антициклону під назвою Christian. Очікується поступове підвищення температурного фону.

Також раніше зазначалося,що погода в Україні на вихідних, 24 та 25 січня, буде під впливом циклонів з атмосферними фронтами. Через це холод піде, а прийде відлига.

Упродовж 24-26 січня на Рівненщині очікуються підвищення температури та складні погодні явища. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах, що може створити небезпечні умови для транспорту та пішоходів.

