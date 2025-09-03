Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

Анна Косик
3 вересня 2025, 11:50
524
Зміну погоди відчують мешканці не усіх регіонів України.
дождь
Прогноз погоди в Україні на 4 вересня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • У якій частині України завтра будуть грозові дощі
  • Де в Україні пануватиме антициклон
  • Яка погода 4 вересня буде у Києві

Погода в Україні завтра, 4 вересня, буде сонячною. Але деякі регіони країни накриють грозові опади. Про це в Telegram-каналі повідомила синоптик Наталія Діденко.

Дощі в Україні падатимуть через так звану лінію сходження, або лінію нестійкості. Синоптик пояснила, що це вузька зона, де сходяться повітряні потоки. Саме там з'являються активні дощі, навіть зливи та грози.

відео дня
Линия восхождения в Украине 4 сентября
Жовтні лінії сходження в Україні 4 вересня / фото: t.me/PohodaNatalka

У яких регіонах України очікуються опади 4 вересня

Ймовірні грозові дощі Діденко прогнозує лише на крайньому заході України, в той час як на решті територій країни буде сухо та сонячно. Пояснює таку погоду синоптик антициклоном.

Щодо температури повітря, то завтра вона коливатиметься в межах +24+29 градусів протягом дня, а на заході та півдні очікується +28+32 градуси.

погода в украине 4 сентября
Погода в Україні 4 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Якою буде погода в Києві 4 вересня

У столиці четвер 4 вересня буде сухий та сонячний. Очікується температура повітря +26 градусів, без опадів.

Діденко додала, що у найближчі дні киянам та гостям міста також не слід сподіватися на дощі чи грози, бо опади у столиці очікуються аж у понеділок, 8 вересня.

Погода в Киеве
Погода в Києві 4 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Коли в Україні спаде спека

Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що послаблення спеки в Україні очікується з 4 вересня. Але прийде воно до всіх регіонів не одразу - на півдні похолодання очікується аж 7-8 вересня.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом синоптиків сьогодні, 3 вересня, в Україні буде суха та сонячна погода. Температура повітря підвищиться до +33 градусів.

Напередодні завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух попередила, що погода в Україні вже у вересні може бути морозною та сніжною.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 5 вересня, на фоні області підвищеного атмосферного тиску по всій території України утримається помірно тепла та суха погода, без опадів.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

прогноз погоди Наталія Діденко новини України Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра погода завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Після дозволу на виїзд: в ОП сказали, чи знизиться мобілізаційний вік

Після дозволу на виїзд: в ОП сказали, чи знизиться мобілізаційний вік

13:32Україна
Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

11:50Синоптик
"Непростий лабіринт": названо дві країни, які можуть завершити війну в Україні

"Непростий лабіринт": названо дві країни, які можуть завершити війну в Україні

11:47Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

Настя Каменських повторила долю Ані Лорак - деталі

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Мобілізація по-новому: в Україні готують масштабні зміни, що відомо

Мобілізація по-новому: в Україні готують масштабні зміни, що відомо

"Непростий лабіринт": названо дві країни, які можуть завершити війну в Україні

"Непростий лабіринт": названо дві країни, які можуть завершити війну в Україні

Останні новини

13:32

Після дозволу на виїзд: в ОП сказали, чи знизиться мобілізаційний вік

13:13

Підозри "кіберу" СБУ від НАБУ – продовження атак на людей та структури, які борються з ворогом, – експерт

13:09

Від "смішної" ціни округлюються очі: в Україні впав у ціні важливий продукт

13:05

Повернення старих трендів і зухвалі акценти: фешн-гуру назвали наймодніше взуття 2025 року

12:46

Їстівний та дуже корисний: в Україні росте рідкісний деревний грибВідео

На Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – ЗагороднійНа Росію чекають погані новини, восени там буде багато "цікавого", відчує навіть Москва – Загородній
12:46

"Змову проти США ніхто не влаштовував": у Кремлі зухвало відповіли Трампу

12:41

США можуть переконати Китай підтримати заморозку війни в Україні - аналітик

12:36

Дивом вцілів: страшне падіння відомого українського співака шокувало мережуВідео

12:27

"Це знову взаємно": Олександра Кучеренко зробила гучну заяву

Реклама
12:26

Чому кіт краде їжу зі столу: така поведінка може бути небезпечною ознакою

11:50

Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

11:48

Як відмовитися від подарунка і не мати грубого вигляду: правила етикету

11:47

"Непростий лабіринт": названо дві країни, які можуть завершити війну в Україні

11:41

Українцям почали приходити платіжки за газ на понад 60 000 гривень: яка причина

11:09

Путініст Михайло Єфремов розлучився: несподівана причина краху шлюбу

11:00

Китайський гороскоп на завтра 4 серпня: Коням - проблеми, Козлам - труднощі

10:56

Путін показує безкарність: Зеленський зробив важливу заяву після атакиФото

10:48

Спилювати не варто: як омолодити стару яблунюВідео

10:43

США та Росія узгоджують нову зустріч Трампа з Путіним: чого хоче Кремль

10:33

"Відповів на дипломатію ляпасом": як Путін образив Меланію Трамп - WPФото

Реклама
10:21

Орбан втратить мільярди євро: ЄС готується покарати Угорщину через Україну

10:07

Перейшла на іншу мову: чим Каменських займається у США насправді

09:52

Сім знаків зодіаку, які найчастіше стикаються з грошовими проблемами

09:20

ЗСУ знайшли слабке місце: чому РФ почне переговори вже восени, деталі Politico

09:17

Чи відправить Німеччина своїх солдатів в Україну: Мерц поставив крапку

09:14

Більше 70 прильотів на 14 локаціях: деталі масованого удару РФ по Україні

09:09

Реанімація Януковича: як Путін відчайдушно намагається знайти вихідПогляд

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 вересня (оновлюється)

08:30

"Тривалий" мир в Україні: Лавров назвав дві умови РФ для завершення війни

08:13

Карта Deep State онлайн за 3 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:59

Великий військовий парад у Пекіні: Трамп звинуватив РФ, Китай і КНДР у плануванні змовиФото

07:02

Уламки дрона впали між багатоповерхівками: що відомо про атаку РФ на Київщину

06:29

Атака РФ на Кіровоградщину: постраждали 5 осіб, частина жителів без світлаФото

06:05

Сі чудово засвоює уроки російської безсоромностіПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 5 відмінностей на картинці з дітьми на пляжі за 53 с

05:22

Жир і нагар зникнуть за лічені хвилини: хитрий спосіб очищення духовки від бруду

04:44

Гороскоп на завтра 4 вересня: Тельцям - помилка, Дівам - божевільний день

04:09

Смішні, дивні й загадкові: яке найрідкісніше прізвище в УкраїніВідео

03:30

Які породи собак не слід заводити новачкам: найпроблемніші варіантиВідео

02:27

Європі загрожують цунамі та колосальні землетруси: катастрофічний прогноз учених

Реклама
01:30

Колишня дівчина Брукліна Бекхема одружилася зі своєю подругою - деталі

01:24

Росія атакує дронами Україну: у великих містах лунають вибухи, працює ППО

00:43

Герасимов з’явився не просто так: експерт розкрив плани Кремля на фронті

02 вересня, вівторок
23:57

Школа за мільйон: скільки українським зіркам коштує навчати своїх дітей

23:56

Загроза комбінованої атаки: РФ може вдарити ракетами по Україні

23:36

Його поява не випадкова: в одному з міст України помітили рідкісного птаха

23:33

Трамп заговорив про "цікаві речі" після розмови з Путіним

22:36

"Спливли жахливі обставини": нові подробиці у справі ПарубіяВідео

22:25

Усик контролює всі пояси, але є нюанс: промоутер Джошуа дав неочікуваний прогноз

22:18

Збрила все "під нуль": Емма Стоун з лисим черепом здивувала фанатівВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти