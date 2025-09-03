Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

Ви дізнаєтесь:
- У якій частині України завтра будуть грозові дощі
- Де в Україні пануватиме антициклон
- Яка погода 4 вересня буде у Києві
Погода в Україні завтра, 4 вересня, буде сонячною. Але деякі регіони країни накриють грозові опади. Про це в Telegram-каналі повідомила синоптик Наталія Діденко.
Дощі в Україні падатимуть через так звану лінію сходження, або лінію нестійкості. Синоптик пояснила, що це вузька зона, де сходяться повітряні потоки. Саме там з'являються активні дощі, навіть зливи та грози.
У яких регіонах України очікуються опади 4 вересня
Ймовірні грозові дощі Діденко прогнозує лише на крайньому заході України, в той час як на решті територій країни буде сухо та сонячно. Пояснює таку погоду синоптик антициклоном.
Щодо температури повітря, то завтра вона коливатиметься в межах +24+29 градусів протягом дня, а на заході та півдні очікується +28+32 градуси.
Якою буде погода в Києві 4 вересня
У столиці четвер 4 вересня буде сухий та сонячний. Очікується температура повітря +26 градусів, без опадів.
Діденко додала, що у найближчі дні киянам та гостям міста також не слід сподіватися на дощі чи грози, бо опади у столиці очікуються аж у понеділок, 8 вересня.
Коли в Україні спаде спека
Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що послаблення спеки в Україні очікується з 4 вересня. Але прийде воно до всіх регіонів не одразу - на півдні похолодання очікується аж 7-8 вересня.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом синоптиків сьогодні, 3 вересня, в Україні буде суха та сонячна погода. Температура повітря підвищиться до +33 градусів.
Напередодні завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух попередила, що погода в Україні вже у вересні може бути морозною та сніжною.
Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 5 вересня, на фоні області підвищеного атмосферного тиску по всій території України утримається помірно тепла та суха погода, без опадів.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
