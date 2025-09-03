Дощі раптово повертаються в Україну: синоптик розповіла, де зміниться погода

Зміну погоди відчують мешканці не усіх регіонів України.

Прогноз погоди в Україні на 4 вересня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

У якій частині України завтра будуть грозові дощі

Де в Україні пануватиме антициклон

Яка погода 4 вересня буде у Києві

Погода в Україні завтра, 4 вересня, буде сонячною. Але деякі регіони країни накриють грозові опади. Про це в Telegram-каналі повідомила синоптик Наталія Діденко.

Дощі в Україні падатимуть через так звану лінію сходження, або лінію нестійкості. Синоптик пояснила, що це вузька зона, де сходяться повітряні потоки. Саме там з'являються активні дощі, навіть зливи та грози.

Жовтні лінії сходження в Україні 4 вересня / фото: t.me/PohodaNatalka

У яких регіонах України очікуються опади 4 вересня

Ймовірні грозові дощі Діденко прогнозує лише на крайньому заході України, в той час як на решті територій країни буде сухо та сонячно. Пояснює таку погоду синоптик антициклоном.

Щодо температури повітря, то завтра вона коливатиметься в межах +24+29 градусів протягом дня, а на заході та півдні очікується +28+32 градуси.

Погода в Україні 4 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Якою буде погода в Києві 4 вересня

У столиці четвер 4 вересня буде сухий та сонячний. Очікується температура повітря +26 градусів, без опадів.

Діденко додала, що у найближчі дні киянам та гостям міста також не слід сподіватися на дощі чи грози, бо опади у столиці очікуються аж у понеділок, 8 вересня.

Погода в Києві 4 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Коли в Україні спаде спека

Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що послаблення спеки в Україні очікується з 4 вересня. Але прийде воно до всіх регіонів не одразу - на півдні похолодання очікується аж 7-8 вересня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом синоптиків сьогодні, 3 вересня, в Україні буде суха та сонячна погода. Температура повітря підвищиться до +33 градусів.

Напередодні завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух попередила, що погода в Україні вже у вересні може бути морозною та сніжною.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 5 вересня, на фоні області підвищеного атмосферного тиску по всій території України утримається помірно тепла та суха погода, без опадів.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

