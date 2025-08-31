З понеділка розжарить до +37: названо області України, де буде найспекотніше

Синоптик поділився прогнозом погоди з 1 по 7 вересня.

Прогноз погоди на тиждень / фото: УНІАН

Погода в Україні упродовж наступного тижня очікується переважно сухою та теплою. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, на початку тижня малоактивні атмосферні фронти принесуть на територію деяких областей країни невеликі грозові дощі.

"Поступово на тлі зростання атмосферного тиску та переважання теплої стійкої повітряної маси, опади покинуть межі країни і до кінця тижня спостерігатиметься переважно малохмарна та суха погода. Температурний фон загалом очікується вищим за норму на 3 – 5 °С, з найбільш спекотною погодою у південних та західних областях України, де стовпчики термометрів перевищуватимуть 30-градусну позначку", - наголосив він.

Погода в Україні 1 вересня

У понеділок, 1 вересня, вночі місцями на Одещині, вдень у центральних регіонах та на Харківщині очікуються короткочасні дощі, можливі грози. На решті території України без опадів. Вночі та вранці у західних регіонах місцями спостерігатиметься туман.

Температура повітря в нічний час становитиме +14…+20 °С, вдень +26…+31 °С, у східній частині +32…+37 °С.

Погода 1 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні 2 вересня

У вівторок, 2 вересня, вночі місцями на Лівобережжі країни, вдень у Приазов'ї та на Донбасі часом можуть спостерігатися невеликі дощі та грози. На решті території України без опадів.

Температура повітря в нічний час становитиме +14…+19 °С, в денні години коливатиметься в межах +26…+31 °С, у південних та східних областях +29…+34 °С.

Погода 2 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні 3 вересня

У середу, 3 вересня, під впливом виступу антициклону з півночі по всій Україні очікується малохмарна погода, без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, у північних регіонах місцями +6…+9 °С; вдень +25…+30 °С, у південно-західній частині та на Закарпатті +30…+33 °С.

Погода 3 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні 4 вересня

У четвер, 4 вересня, продовжиться період антициклональної погоди, тож опадів не передбачається, а небо буде переважно малохмарним. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман.

Температура повітря в нічний час становитиме +10…+15 °С, у північних та східних областях +6…+11 °С; вдень +25…+30 °С, у південно-західних областях місцями +31…+34 °С.

Погода в Україні 5 вересня

У п'ятницю, 5 вересня, на фоні області підвищеного атмосферного тиску по всій території України утримається помірно тепла та суха погода, без опадів.

Температура повітря в нічний час становитиме +11…+17 °С, у північних та східних областях місцями +7…+9 °С; вдень повітря прогріється до +25…+30 °С, на півдні та заході країни +28…+33 °С.

Погода в Україні 6 вересня

У суботу, 6 вересня, по всій Україні очікується малохмарна та подекуди спекотна погода, без опадів.

Температура повітря в нічний час становитиме +11…+17 °С, вдень коливатиметься в межах +26…+31 °С, у південно-західній частині та на Закарпатті місцями +32…+34 °С.

Погода в Україні 7 вересня

У неділю, 7 вересня, по всій Україні триватиме період спокійної і теплої погоди під впливом антициклону. Опадів не передбачається.

Температура повітря в нічний час очікується +11…+17 °С, вдень коливатиметься в межах +25…+30 °С, у південно-західних областях місцями +31…+33 °С.

Якою буде погода у вересні

Синоптик відділу взаємодії із ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт заявив, що на початку вересня очікуються проходження невеликих атмосферних фронтів, які будуть спричиняти опади по території України.

За його словами, середньомісячна температура повітря у вересні буде в межах +13…+18 градусів.

Циклон і антициклон / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 31 серпня буде сухою та сонячною. Температура повітря підвищиться до 28-33 градусів тепла.

Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що у понеділок, 1 вересня, очікуються дощі в низці регіонів. Проте у першій половині дня буде сухо, а опади накриють деякі області після обіду.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

