В Україну повертається нестерпна спека: синоптики назвали дату різкого похолодання

Погода в Ужгороді 28 серпня буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +32 градусів.

https://glavred.net/synoptic/v-ukrainu-vozvrashchaetsya-nevynosimaya-zhara-sinoptiki-nazvali-datu-rezkogo-poholodaniya-10693262.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 28 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 28 серпня

Де температура повітря підвищиться до +32 градусів

Коли прийде похолодання

Погода в Україні 28 серпня буде сухою та сонячною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 28 серпня в Україні буде суха та сонячна погода, зумовлена впливом антициклону. Температура повітря почне підвищуватись. У більшості областей вона підвищиться до 25-30 градусів тепла. На Сумщині та Чернігівщині буде 20-23 градуси.

відео дня

Надалі в Україні буде ще тепліше. З 29 по 31 серпня температура повітря підвищиться до 32-34 градусів тепла. Послаблення спеки очікується з 4 вересня. На півдні похолодання прийде 7-8 вересня.

Погода в Україні 1 вересня буде сухою. Лише у західних та північних областях будуть дощі. Температура повітря підвищиться до 26-29 градусів тепла, а на сході - 32-35 градусів тепла.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 28 серпня / фото: ventusky

Погода 28 серпня

В Україні 28 серпня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 10-15°, вдень 23-28°; у Києві вночі 11-13°, вдень 25-27°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +32

За даними meteoprog, 28 серпня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+32 градуси. Найнижча температура буде у Чернігівській та Сумській областях. Там температура повітря підвищиться до +9...+25 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 28 серпня / фото: meteoprog

Погода 28 серпня у Києві

У Києві 28 серпня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 10-15°, вдень 23-28°; у Києві вночі 11-13°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 28 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, найближчим часом над Центральною та Східною Європою очікується розвиток антициклону, який принесе суху та малохмарну погоду. Він триватиме до 20-х чисел серпня.

Нещодавно кліматолог розповідала, що погода в Україні у найближчі кілька десятків років може дуже сильно змінитися. У багатьох областях погода стане більш посушливою, при цьому в одній з областей навіть є ризик утворення пустелі. А в частині регіонів стане більше дощів.

Главред нещодавно писав, що серпень в Україні буде спекотний та з дефіцитом опадів, а у деяких регіонах температура повітря буде вищою за норму.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред