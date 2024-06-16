Дощі та температура до +36°С: українцям назвали найспекотніший день тижня

У більшості регіонів погода очікується стабільною з поступовим підвищенням температури повітря, розповів Ігор Кібальчич.

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В Україні прогнозують дощі та підвищення температури / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexas_Fotos, Pixabay/olkuszanin

Наступного тижня прогнозується літня погода з періодичними дощами та переважанням теплої, подекуди спекотної повітряної маси, розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

Як пише він у прогнозі на Мeteoprog, завдяки надходженню повітряних мас і атмосферних фронтів із центральної Європи, у західних областях України очікують на нестійку погоду - періодично проходитимуть дощі у супроводі гроз, подекуди можливі сильні шквали та крупний град.

Водночас у решті регіонів погода очікується більш стабільною з поступовим підвищенням температури повітря, особливо на півдні та південному сході.

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Прогноз погоди в Україні з 17 по 23 червня

Понеділок, 17 червня

У північних, центральних і східних регіонах, вдень у більшості областей України пройдуть дощі з грозами, місцями значні опади. В окремих пунктах можливий град і шквали, 15 - 20 м/с. Вітер західний / північно-західний, 5 - 10 м/с.

Вночі: температура повітря +13...+18 °С.

Удень: температура повітря +21...+26 °С, на півдні +26...+31 °С.

Вівторок, 18 червня

Без істотних опадів, на Півночі Лівобережжя та місцями в центральних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами, на решті території країни без опадів. Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3 - 8 м/с.

Вночі: температура повітря +13...+18 °С, на південному сході до +20 °С.

Удень: температура повітря +24...+29 °С, на півдні місцями до +32 °С.

Середа, 19 червня

Без опадів уночі, вдень у західних та Київській областях очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, град і шквали, 17 - 22 м/с. На решті території країни без опадів. Вітер у західній частині південний, 5 - 10 м/с, на решті території змінних напрямків, 3 - 8 м/с.

Вночі: температура повітря +13...+18 °С, на південному сході до +21 °С.

Удень: температура повітря +27...+32 °С.

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Четвер, 20 червня

У центральних, північних і східних областях пройдуть дощі з грозами, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви, 15 - 17 м/с.

Вночі: температура повітря +10...+15 °С, у південних та східних областях +17...+22 °С.

Удень: температура повітря +20...+25 °С, на півдні та в Криму +26...+31 °С.

П'ятниця, 21 червня

Без опадів. Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с.

Вночі: температура повітря +11...+16 °С, у південних областях до +18 °С.

Удень: температура повітря +22...+27 °С.

Субота, 22 червня

Утримається переважно суха стійка погода, тільки вдень у західних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою. Вітер західний, 5 - 10 м/с.

Вночі: температура повітря +12...+17 °С.

Удень: температура повітря +27...+32 °С.

Неділя, 23 червня

У західних областях місцями пройдуть дощі з грозами, на решті території України без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.

Вночі: температура повітря +16...+21 °С.

Удень: температура повітря +29...+34 °С, на півдні місцями +36 °С.

Якою буде погода в Україні - прогноз синоптиків:

Град, шквали, смерчі та +36 градусів очікуються в червні, прогнозував метеоролог Ігор Кібальчич. Місяць буде теплим. Середня температура очікується на рівні +19-24 градуси.

Вдарить температура +32 і будуть сильні грози, попередив синоптик. Місцями очікуються грозові дощі. Температура повітря на 2-3 градуси вища за кліматичну норму.

Раніше з'явився прогноз про те, що на сході та в центрі буде сухо. На заході +22-27 градусів удень, на півдні та сході - від +26 до +32. На півночі та в центрі від +25 до +29 градусів. У Києві буде сухо і тепло - орієнтовно +27...+28 градусів.

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