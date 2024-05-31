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Град, шквали, смерчі та +36 градусів: якою буде погода у червні 2024 року

Альона Вороніна
31 травня 2024, 14:37
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Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. У той же час можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Погода, гроза, природа, лето
Якою буде погода у червні 2024 року/ фото: unsplash.com

Погода в Україні у червні 2024 року буде теплою з періодичною спекою. Але в той же час активізується грозова діяльність і пов'язані з нею небезпечні явища погоди, такі як град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Тому варто бути готовими до грозових злив та інших небезпечних метеорологічних явищ. Таким прогнозом погоди на перший день літа поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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У червні температурний фон у більшості європейських країн може бути вищим за норму на 1-4 градуси. Температура буде в межах кліматичної норми тільки у північно-західній та західній Європі. Опади будуть нерівномірними, але найбільша їх кількість передбачається у країнах Центральної та частково Східної Європи.

На території України червень також очікується теплим, подекуди спекотним, зазначає синоптик. Середня місячна температура прогнозується на рівні 1,5-3 градуси вище за середні багаторічні показники і коливатиметься в діапазоні +19…+24 градуси.

"Максимальні денні значення в окремі дні можуть сягати +31…+36 градусів (переважно у південно-східній частині). У межах норми червень прогнозується тільки на крайньому заході країни, у Карпатському регіоні, а також у районі Полісся", – розповів Кібальчич.

Погода в июне 2024
Погода в червні 2024/ meteoprog

Якими будуть опади у червні 2024

Опади у перший місяць літа будуть розподілятися по території України дуже нерівномірно. Але очікується, що найбільш вологим червень буде у західних та північних областях – там може випасти до 120-250% від кліматичної норми. А на південно-східній частині нашої держави складеться зовсім інша ситуація – там також будуть дощі, проте їх буде набагато менше і вони будуть не такими інтенсивними, як на правобережжі.

"Крім того, за рахунок зростання загальної нестійкості атмосфери та активізації грозових процесів протягом місяця в Україні можливі епізоди небезпечних та стихійних явищ погоди, такі як сильні локальні зливи, крупний град, руйнівні шквали", – зазначив метеоролог.

Також він попередив, що у південних та східних областях може посилитися посуха і зрости пожежна небезпека через накопичений дефіцит опадів та високі температурні показники. Якщо не буде істотних дощів, то умови для вирощування сільськогосподарських культур будуть залишатися несприятливими.

Погода в Киеве июне 2024
Погода у Києві червні 2024/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні вдарить +32 градуси – синоптик назвала дату сильної спеки. Скоро температура в Україні різко зросте, але також на нас чекають дощі з грозами.

Також повідомлялося, що майже всю Україну заливатимуть дощі – будуть штормовий вітер і грози. Синоптики попереджають, що в Україні зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, в Україну увірвалася нова магнітна буря. Фахівці прогнозують, що потужність цієї магнітної бурі зросте до 4-х балів.

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