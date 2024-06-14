Будуть грози, град і температура +8: де в Україні різко погіршиться погода

У вихідні в Україні місцями будуть проливні дощі, а температура повітря подекуди трішки знизиться.

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Погода в Україні погіршиться - будуть грози, град і температура вночі +8/ УНІАН

Погода в Україні у вихідні, 15 і 16 червня, буде здебільшого з помірними температурами повітря, але у деяких областях будуть проливні дощі.

У найближчі дві доби очікується нестійка та дощова погода у більшості областей України. Винятком стануть лише західні області. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Температура повітря очікується в межах кліматичної норми, тільки на крайньому південному сході вона буде вищою за норму на 2-4 градуси.

Погода в Україні 15 червня

У західних областях

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +19…+24.

У північних областях

У північних областях пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі, можливі грози. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +16...+21.

У центральних областях

У центральній частині країни очікується дощова погода. Місцями пройдуть значні опади, грози; в денні години місцями град. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +20...+25, на Дніпропетровщині до +29 градусів.

На півдні України

У південних областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, у Криму вдень сильні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на Одещині місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 градусів, вдень +22…+27, у Криму та Запорізькій області до +31 градуса.

У східних областях

У східній частині протягом доби пройдуть дощі з грозами, вдень місцями сильні зливи, град та шквали, 15-20 м/с. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 градусів, вдень +23…+28, на Донбасі до +32 градусів.

Погода в Україні 15 червня/ meteoprog

Погода в Україні 16 червня

У західних областях

У західних областях мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 градусів, вдень +21…+26.

У північних областях

У північній частині країни вночі на Сумщині, вдень по всьому регіону пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +20...+25.

У центральних областях

У центральних областях вночі без опадів, вдень пройдуть помірні дощі, часом з грозами. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +21...+26.

На півдні України

У південних областях переважно без опадів, лише у Криму та Запорізькій області утримається дощова погода. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28.

У східних областях

У східному регіоні очікується нестійка та дощова погода протягом доби. Місцями пройдуть значні опади у супроводі гроз. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +21...+26.

Погода в Україні 16 червня/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриють дощі з грозами – синоптик сказала, де буде небезпечна погода. Дощі литимуть у нашій державі у кілька наступних днів, каже синоптик. Також вона розповіла, якою буде температура повітря.

Також раніше повідомлялося, що будуть сильні зливи і похолодання – стало відомо, коли в Україну повернеться спека. Синоптики прогнозують в Україні у п'ятницю, 14 червня, грозову погоду.

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