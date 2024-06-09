Дощі, грози та спека понад 30 градусів: якою погода в Україні буде на тижні

Тиждень буде дощовим і, загалом, помірно теплим, на півдні очікується спека, також подекуди не виключаються епізоди з небезпечними та стихійними явищами погоди.

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На Україну очікують щоденні дощі з грозами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Погода в Україні на тиждень, із 10 до 16 червня, супроводжуватиметься нестійкими повітряними масами та атмосферними фронтами різного типу. Очікуються щоденні дощі з грозами, місцями можуть бути град і шквали. Найбільше дощів очікується на заході та півночі країни. Може випасти місячна норма опадів або навіть більше. Сухіша та спекотніша погода прогнозується на півдні та сході.

Про це розповів метеоролог, кандидат географічних наук Ігор Кибальчич у своєму прогнозі для Meteoprog.

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Погода в Україні 10-11 червня

У понеділок на заході, в центрі, півночі та в Одеській області очікуються короткочасні дощі та грози. У західній частині країни подекуди сильні зливи, гради та шквали. В інших регіонах опадів бути не повинно. Вночі очікується від +13 до +18, на південному сході до +21. Удень +22...+27. На півдні та сході вдень від +28 до +33.

Нестійка погода з дощами, можливими градами та шквалами очікується в північних, центральних і західних областях. На сході та півдні суттєвих опадів бути не повинно. Вночі очікується від +14 до +19, вдень від +22 до +27. На півдні та сході - від +28 до +34.

Погода в Україні 12-13 червня

На більшій частині країни, крім Криму та Приазов'я, прогнозуються короткочасні дощі, шквали та грози. Вночі очікується від +14 до +19, вдень від +20 до +25. На півдні та сході буде спекотно - від +30 до +35. На заході від +17 до +22.

У четвер у центрі та на сході, а вдень і в західній частині будуть дощі, подекуди навіть із грозами. Вночі від +10 до +15, на півдні та сході від +15 до +20. Вдень від +22 до +27. А ось у Криму, Приазов'ї та на Донбасі очікується до +31.

Погода в Україні 14-15 червня

У п'ятницю вночі на заході, а вдень на більшій частині країни прогнозуються дощі з грозами, подекуди можливий град і шквали. Вночі очікується від +11 до +16. На півдні та сході від +15 до +20. Вдень на заході та півночі - від +19 до +24. В інших регіонах від +26 до +31.

Субота принесе дощі на більшу частину країни. Можуть бути град і шквали. Вночі очікується від +10 до +15, на півдні та сході - від +15 до +20. Вдень приблизно від +22 до +27. На півдні та в Криму стовпчик термометра місцями покаже до +31.

Погода в Україні 16 червня

На Лівобережжі в неділю, 16 червня, вночі, а також удень у більшості регіонів, окрім півдня, очікуються дощі та грози. Вночі очікується від +12 до +17, вдень - від +23 до +29.

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якою буде погода в Україні на початку червня - прогноз синоптиків:

Град, шквали, смерчі та +36 градусів очікуються в червні, прогнозував метеоролог Ігор Кибальчич. Місяць буде теплим. Середня температура очікується на рівні +19-24 градуси.

Вдарить температура +32 і будуть сильні грози на вихідних 8 і 9 червня, вважає Кибальчич. Місцями очікуються грозові дощі. Температура повітря на 2-3 градуси вища за кліматичну норму.

У неділю, 9 червня, на заході та сході очікуються грозові дощі, можливий град і шквали, прогнозує синоптик Наталка Діденко. На сході та в центрі буде сухо. На заході +22-27 градусів удень, на півдні та сході - від +26 до +32. На півночі та в центрі від +25 до +29 градусів. У Києві буде сухо і тепло - орієнтовно +27...+28 градусів.

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