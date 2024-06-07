Вдарить температура +32 і будуть сильні грози: в Україні зміниться погода

У вихідні погода в Україні буде нестійкою. У багатьох областях очікуються грозові дощі.

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Погода в Україні - вдарить температура +32 і заливатиме грозами/ УНІАН

Погода в Україні у вихідні, 8 і 9 червня, буде теплою і нестійкою, місцями з грозовими дощами. Дощі з грозами будуть в більшості областей, а подекуди навіть можливе випадання граду, а також шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря у ці два дні буде на 2-3 градуси вищою за кліматичну норму. Про погоду на вихідні розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Погода в Україні 8 червня

У західних областях

У західному регіоні вночі пройдуть дощі з грозами, подекуди можливі шквали, 15-20 м/с. Вдень у Прикарпатті, а також у Вінницькій та Житомирській областях очікуються невеликі дощі. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27.

У північних областях

У північних областях вночі без опадів, вдень – очікуються короткочасні дощі з грозами, місцями можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 градусів, вдень +22...+27.

У центральних областях

У центральних регіонах вночі без опадів, вдень очікуються короткочасні дощі з грозами, місцями можливі град та шквали, 15-20 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +24...+29.

На півдні України

У південних областях та Криму вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень очікуються короткочасні дощі із грозами, місцями можливий град. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 градусів, вдень +26…+31.

У східних областях

У східній частині країни переважно без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +26...+31.

Погода в Україні 8 червня/ meteoprog

Погода в Україні 9 червня

У західних областях

У західних областях вночі місцями на Закарпатті та на Львівщині, вдень по всьому регіону пройдуть короткочасні дощі у супроводі гроз. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27, на Вінниччині місцями до +30 градусів.

У північних областях

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +23...+28.

У центральних областях

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +26...+31.

На півдні України

У південній частині та у Криму переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32.

У східних областях

У східних областях вночі пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30.

Погода в Україні 9 червня/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що частину областей України накриють грози і град – стало відомо, де буде сильна негода. У більшості областей буде сухо і сонячно, подекуди температура навіть досягатиме +32 градусів. Але в частині регіонів будуть дощі, грози, град і сильний вітер.

Також раніше повідомлялося, що налетить потужний шторм – Україну накриють грозові дощі, град та шквали. Синоптики попереджають про те, що потужні пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с.

Також раніше повідомлялося, що Україну накрила неймовірно затяжна магнітна буря. Ця магнітна буря дуже сильна. Її потужність підвищилася до майже 7-ми балів.

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