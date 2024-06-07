Вдарить температура +32 і будуть сильні грози: в Україні зміниться погода

Погода в Україні у вихідні, 8 і 9 червня, буде теплою і нестійкою, місцями з грозовими дощами. Дощі з грозами будуть в більшості областей, а подекуди навіть можливе випадання граду, а також шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с.
Температура повітря у ці два дні буде на 2-3 градуси вищою за кліматичну норму. Про погоду на вихідні розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.
Погода в Україні 8 червня
У західних областях
У західному регіоні вночі пройдуть дощі з грозами, подекуди можливі шквали, 15-20 м/с. Вдень у Прикарпатті, а також у Вінницькій та Житомирській областях очікуються невеликі дощі. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27.
У північних областях
У північних областях вночі без опадів, вдень – очікуються короткочасні дощі з грозами, місцями можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 градусів, вдень +22...+27.
У центральних областях
У центральних регіонах вночі без опадів, вдень очікуються короткочасні дощі з грозами, місцями можливі град та шквали, 15-20 м/с. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +24...+29.
На півдні України
У південних областях та Криму вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень очікуються короткочасні дощі із грозами, місцями можливий град. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 градусів, вдень +26…+31.
У східних областях
У східній частині країни переважно без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с; вдень західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +26...+31.
Погода в Україні 9 червня
У західних областях
У західних областях вночі місцями на Закарпатті та на Львівщині, вдень по всьому регіону пройдуть короткочасні дощі у супроводі гроз. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27, на Вінниччині місцями до +30 градусів.
У північних областях
У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +23...+28.
У центральних областях
У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +26...+31.
На півдні України
У південній частині та у Криму переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +27...+32.
У східних областях
У східних областях вночі пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вдень без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30.
Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що частину областей України накриють грози і град – стало відомо, де буде сильна негода. У більшості областей буде сухо і сонячно, подекуди температура навіть досягатиме +32 градусів. Але в частині регіонів будуть дощі, грози, град і сильний вітер.
Також раніше повідомлялося, що налетить потужний шторм – Україну накриють грозові дощі, град та шквали. Синоптики попереджають про те, що потужні пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с.
Також раніше повідомлялося, що Україну накрила неймовірно затяжна магнітна буря. Ця магнітна буря дуже сильна. Її потужність підвищилася до майже 7-ми балів.
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