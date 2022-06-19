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Дощі, грози, зливи та спека: прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

19 червня 2022, 15:00

Як кажуть представники Українського гідрометцентру - погода з 20 по 23 червня буде, з одного боку, типово літньою, а з іншого боку - нестійкою.

Дощ, Лівен
Прогноз погоди в Україні на наступний тиждень - 20-23 червня / ua.depositphotos.com

Погода в Україні - з найближчого понеділка, 20 червня, в країні погодні умови стануть достатньою мірою нестійкою. Такий прогноз озвучили представники українського Гідрометцентру.

20 червня в регіонах України буде в основному похмура погода-але опадів не очікується. При цьому, як не парадоксально, в північних, центральних і західних областях України буде дуже спекотно ‒ вдень температура коливатиметься в районі +33 градусів за шкалою Цельсія. А вночі стане помітно прохолодніше - від +17 до +19 градусів за шкалою Цельсія. На півдні та сході України вдень очікується до +32, а вночі — до +18 градусів за шкалою Цельсія.

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У найближчий вівторок, 21 червня, Україну знову заллє дощами, місцями ‒ до грозових злив. Похмуро буде на Закарпатті, а також в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На півночі України вдень очікується до +25 за шкалою Цельсія. У центральних регіонах - до +28 градусів за шкалою Цельсія. У південних регіонах температура коливатиметься до + 20 градусів за шкалою Цельсія. Спекотніше все в цей день буде в східних регіонах ‒ до +32 градусів за шкалою Цельсія. Вночі, знову ж таки, буде дуже прохолодно - від +16 до +18 градусів за шкалою Цельсія.

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У середу, 22 червня, дощі проллються в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій і Полтавській областях. Вдень на півночі України очікують до +20 градусів за шкалою Цельсія, вночі — до +12 за шкалою Цельсія. У центрі - до + 23 градусів за шкалою Цельсія вдень і до +14 градусів за шкалою Цельсія вночі. На півдні очікується до + 26 градусів за шкалою Цельсія вдень і до+18 градусів за шкалою Цельсія вночі. На заході ‒ вдень до + 24 градусів за шкалою Цельсія, а вночі ‒ похолодає до +12 градусів за шкалою Цельсія. На сході ‒ вдень буде до + 22 градусів за шкалою Цельсія, вночі: +14 градусів за шкалою Цельсія.

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Нагадаємо, деякий час тому в мережі з'явився прогноз погоди в Україні на липень. Синоптики кажуть - погода в Україні у другий місяць літа очікується досить нестійкою. Тобто сильна спека буде змінюватися прохолодою і сильними дощами ‒ і так весь липень.

Кілька тижнів тому начальник спеціального проєкту "Екологічна нація" Богдан Красавцев, спираючись на власні дані, говорив ‒ погода в Україні до кінця літа 2022 року напевно буде відрізнятися регулярними сюрпризами. Красавцев каже, що в нинішньому році не буде порушена багаторічна традиція, згідно з якою найсильніша спека в Україні спостерігається в серпні.

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Автор: Єгор Бунін
прогноз погоди Погода в Україні
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