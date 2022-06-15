Україну атакує похолодання: синоптики попередили про "мороз"

Вже в п'ятницю пройде дощ з грозою, в суботу похолодає до +22 градусів.
Погода в Україні у четвер, 16 червня, буде холодна. У країну приїде похолодання, яке дозволить трохи відпочити від червневої спеки.
Як повідомила синоптик Наталка Діденко, вночі 16 червня в західних регіонах очікується від +8 до +12 градусів, а в Карпатах взагалі лише +6 +10 градусів. На інших територіях України буде трохи тепліше, проте теж свіжо - від +12 +16 градусів.
Протягом дня зазвичай температура повітря підніметься, наприклад, максимальна температура в більшості областей буде на рівні +22 +27 градусів, а на небі будуть сонце і купчасті хмари. Можливий короткочасний дощ.
"Майже всюди атмосферний тиск буде підвищеним - антициклональний характер погоди", - повідомила синоптик.
У Києві 16 червня буде до +25 градусів вдень.
А вже в п'ятницю в Києві пройде дощ з грозою, в суботу похолодає до +22 градусів, а в неділю знову ясна літня погода - сонце і +27 градусів.
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Погода в Україні
Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.
Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.
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