Україну атакує похолодання: синоптики попередили про "мороз"

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у четвер, 16 червня, буде холодна. У країну приїде похолодання, яке дозволить трохи відпочити від червневої спеки.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко, вночі 16 червня в західних регіонах очікується від +8 до +12 градусів, а в Карпатах взагалі лише +6 +10 градусів. На інших територіях України буде трохи тепліше, проте теж свіжо - від +12 +16 градусів.

Протягом дня зазвичай температура повітря підніметься, наприклад, максимальна температура в більшості областей буде на рівні +22 +27 градусів, а на небі будуть сонце і купчасті хмари. Можливий короткочасний дощ.

"Майже всюди атмосферний тиск буде підвищеним - антициклональний характер погоди", - повідомила синоптик.

У Києві 16 червня буде до +25 градусів вдень.

А вже в п'ятницю в Києві пройде дощ з грозою, в суботу похолодає до +22 градусів, а в неділю знову ясна літня погода - сонце і +27 градусів.

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Погода в Україні

Погода в Україні влітку 2022 буде з неймовірними сюрпризами. Як розповів керівник екологічної нації Богдан Красавцев, очікується, що традиційно найспекотнішим місяцем буде серпень.

Фахівець каже, що влітку погода буде залежати від багатьох факторів, одним з яких є стан клімату.

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