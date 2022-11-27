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До -8 вночі і до -3 вдень: синоптик назвала дату сильного похолодання в Україні

27 листопада 2022, 15:12

Погода в Україні не сильно буде радувати найближчими днями.

Погода, мороз
В Україну йдуть морози до -8 / УНІАН

Погода в Україні найближчим часом буде зі снігом і дощем, а під кінець тижня почнуться морози.

Інтенсивні опади малоймовірні, прогнозує у своєму Telegram синоптик Наталка Діденко.

"Велика ймовірність опадів-на півночі, в центральних областях і в південній частині України. На Заході і сході атмосфера обмежиться просто хмарністю і туманами", - зазначила синоптик.

У східних областях України очікуються пориви східного і південно-східного вітру до 12-15 метрів в секунду - це буде знижувати за відчуттями температуру повітря.

"Там, де випадатиме мокрий сніг - налипання мокрого снігу та ожеледиця... Температура повітря коливатиметься близько 2 морозу - 2 тепла у західних та північних областях. Найхолодніше", - прогнозує Діденко.

За словами синоптика, в центрі і на сході очікується +1...+ 5°С.у південній частині +3...+ 7 ° з, в Криму до + 10...+ 12°С.

Погода в Києві

У Києві 28-го листопада випадатиме невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі та вранці туман.

Також Діденко прогнозує подальше похолодання в Україні до -8°С. Воно очікується в другій половині прийдешнього тижня.

"Похолодання до невеликих морозів (нічних -3...-8° з, денних -1...-4° C) ймовірно з другої половини прийдешнього тижня", - повідомила синоптик.

Раніше синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні взимку у сезоні 2022/2023 здивує аномалією. За його словами, цієї зими погода буде подібна торішньої.

"Зима не повинна бути занадто холодною, сильних морозів не буде, як минулої і позаминулої зими", — сказав він.

Також повідомлялося, що в Карпатах вже намело понад півметра снігу, а на високогір'ї зафіксували 4 градуси морозу. Про це передавати Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

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Автор: Сергій Кущ
прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні
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