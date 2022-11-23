Погода в Україні / pixabay, ua.depositphotos.com

Погода в Україні найближчими днями буде з періодичними опадами. Як повідомила синоптик Наталія Діденко, сильного похолодання не буде.

"Надалі в Україні переважатиме волога, з періодичними опадами, погода. Однак сильного холоду не видно", - зазначає синоптик.

Україну з другої половини дня, 23 листопада і до вечора накриє мокрим снігом і дощем західні області, зачепить Вінницю і Одесу. У четвер опадів в Україні стане ще більше.

"Завтра опади періодично випадатимуть всюди в Україні, тільки східні області утримаються від надлишкової вологи - там без істотних опадів", - говорить синоптик.

За її прогнозом, температура повітря 24 листопада найвищою очікується в південній частині, +9...+ 14 градусів, у Криму - до +17. У центрі та на сході +2...+ 9 градусів. На півночі і заході -3...+ 3 градуси.

Синоптик Ігор Кибальчич прогнозує, що вже через день в Україні очікуються дощі, мокрий сніг і посилення вітру. Опади також будуть і на вихідних.

"У п'ятницю, 25 листопада, в результаті активізації циклонічної діяльності, пройдуть опади у вигляді дощу і мокрого снігу в центральних, південних і західних областях. Вітер східний, в західній частині північно-західний, 7-12 м/сек", - зазначив синоптик.

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У Карпатах намело півметра снігу

Відзначимо, в Карпатах вже намело понад півметра снігу, а на високогір'ї зафіксували 4 градуси морозу. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

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