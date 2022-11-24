Україна перетвориться на ковзанку: синоптики попередили про сильні зливи та мороз

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у п'ятницю 25 листопада буде дуже вологою.

Як прогнозують синоптики Укргідрометцентру, у центральних, південних, більшості північних областей, на Закарпатті та Прикарпатті дощ, вночі у Чернігівській, Сумській та Карпатах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у північних, центральних та південних областях туман, у західних та північних областях на дорогах місцями ожеледь.

Вітер на gравобережжі північно-західний, на решті території переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних, північних та Вінницькій областях протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на решті території вночі 1-6° тепла, у східних областях місцями 0-2° морозу, вдень 4-9° тепла, у Криму 10 - 15°.

У Києві 25 листопада вночі та вранці без істотних опадів, туман. Вдень дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 0-3° тепла.

Мокрий сніг та ожеледь

Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, у п'ятницю температура повітря в Україні суттєво не зміниться.

Волога погода триватиме, періодично невеликий дощ і мокрий сніг, в залежності від температури повітря.

Східні області протримаються від опадів завтра. У Києві 25 листопада пройде дощ, можливо, іноді з мокрим снігом.

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