Різке похолодання до - 10º: українцям дали крижаний прогноз і назвали терміни

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В Україні погоду визначає вплив морозної арктичної повітряної маси, розповів кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

При цьому найближчими днями очікуються дощі, а на північних і західних областях - мокрий сніг, може навіть бути ожеледиця на дорогах, розповів він у коментарі Телеграфу.

Синоптик попередив, що в останні дні листопада сильно похолодає з приходом морозної арктичної повітряної маси. По всій українській території з 29-30 листопада вночі буде похолодання до -8 градусів морозу, а вдень -2...+3 градусів.

Кібальчич додав, що в перші дні грудня буде так само холодно, але без опадів. Вночі очікується -5...-10 °С, а в денний час доби -1...-6 °С.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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