Грудень порадує українців погодою: синоптики розповіли, чи чекати мінусів і снігу

Грудень порадує українців погодою в грудні / УНІАН

Погода в Україні у грудні буде не дуже холодною. Синоптики поділилися прогнозом на останній місяць 2022 року.

В Укргідрометцентрі припускають, що середня температура повітря в Україні коливатиметься в межах -3...+ 2 градусів для західних областей, а також Житомирщини, Київщини та Вінницької області це на 1 – 1,5 градуса вище норми. В інших регіонах така температура повітря буде близька до норми.

Українцям турбуватися не варто - потужних снігопадом і ніяких аномалій в цьому році не буде.

Ресурс Wisemeteo прогнозує дуже мало снігу в Україні. У південних областях буде по-осінньому тепло. Там температура повітря буде прогріватися до +10 градусів, місцями навіть до + 13 градусів.

У деяких регіонах у грудні буде більше дощу, ніж снігу. Хоча якісь снігопади можливі тільки на північному сході України.

Раніше синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні взимку у сезоні 2022/2023 здивує аномалією. За його словами, цієї зими погода буде подібна торішньої.

"Зима не повинна бути занадто холодною, сильних морозів не буде, як минулої і позаминулої зими", — сказав він.

Також повідомлялося, що в Карпатах вже намело понад пів метра снігу, а на високогір'ї зафіксували 4 градуси морозу. Про це повідомили в Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту в Facebook.

Читайте також: