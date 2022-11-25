Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні і Європі взимку буде малосніжною. За прогнозом синоптиків, випаде менше снігу, ніж зазвичай. Але це означає, що ця зима буде взагалі без снігу.

Як свідчать дані метеорологів сайту SEVERE WEATHER EUROPE, згідно з прогнозом експертів, в нашій країни і в цілому в Європі взимку - 2022-2023 снігу буде менше, ніж зазвичай, але аномально високі температури також не прогнозуються.

"У Європі на більшій частині континенту випадає менше середньої кількості снігопадів. Це ще не означає, що снігу не буде, а просто вказує на меншу кількість снігу, ніж зазвичай", - повідомили експерти.

Варто відзначити, що останнім часом клімат в нашій країні змінюється, він стає більш схожим на європейський. В результаті і зима в Україні зміниться - масштабні снігопади будуть все рідше.

Погода на грудень в Україні

За прогнозом начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислава Білика, справжня зима в Україні почнеться в першій декаді грудня. Зазвичай саме в цей час приходить метеорологічна зима в Україні, а значить середньодобова температура опуститься нижче 0 градусів.

За даними Білика, грудень зазвичай найтепліший місяць зими, а ось найхолоднішим періодом є період кінець січня - початок лютого.

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Прогноз погоди в Україні

Раніше синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні взимку у сезоні 2022/2023 здивує аномалією. За його словами, цієї зими погода буде подібна торішньої.

"Зима не повинна бути занадто холодною, сильних морозів не буде, як минулої і позаминулої зими", - сказав він.

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