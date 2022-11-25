Три області завалить снігом: синоптик розповів, куди вже сьогодні прийде зима

Які регіони накриють снігопади - прогноз синоптика / Фото Reuters

В Україну йде справжня зима. Найближчими днями частину регіонів накриють снігопади. Зокрема, сніг очікується в Житомирській, Київській та Черкаській областях.

Такий прогноз погоди озвучив народний синоптик Станіслав Щедрін на сторінці у Facebook. За словами фахівця, дощі з переходом в снігопад в зазначених регіонах очікуються вже ввечері 25 листопада і в ніч на 26 листопада.

Синоптик попередив, що буде дуже слизько.

"У центрі та на півдні теж очікується волога погода, але опади будуть переважно у вигляді дощу. Лише місцями з мокрим снігом. На решті території України переважатиме похмура погода, але без опадів", – прогнозує Щедрін.

Температура повітря по всій країні коливатиметься в межах від -2 до +4 градусів вночі і від 0 до +7 градусів вдень.

Погода в Україні в 25-26 листопада 2022 / Фото facebook.com/Stas1234567

Прогноз погоди в Україні

Раніше синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні взимку у сезоні 2022/2023 здивує аномалією. За його словами, цієї зими вона буде подібною торішній.

"Зима не повинна бути занадто холодною, сильних морозів не буде, як минулої та позаминулої зими", — сказав він.

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