Циклон з дощами накриє Львівщину: синоптики попередили про погіршення погоди

У п'ятницю, 17 квітня, погоду на Львівщині визначатиме тилова частина циклону з центром над Валдайською височиною. Можливий короткочасний дощ. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
На території області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Ніч пройде без істотних опадів, але вдень місцями очікується короткочасний дощ. У нічні та ранкові години водіїв попереджають про слабкий туман, який може погіршити видимість.
Вітер вночі буде західним (3-8 м/с), проте вдень він змінить напрямок на північно-західний та помітно посилиться - до 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 13-18° тепла.
17 квітня на території Львівщини прогнозується середній (3-й клас) та місцями високий (4-й клас) рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть підвищеній ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах у разі наявності джерел відкритого вогню, тому мешканців закликають бути обережними.
Погода у Львові 17 квітня
У Львові п'ятниця також розпочнеться без істотних опадів, проте вдень можливий невеликий короткочасний дощ. Нічний та ранковий туман додасть місту вологості.
Температура повітря у Львові вночі коливатиметься в межах 4-6° тепла, а вдень повітря прогріється до 14-16° тепла.
Як повідомляв Главред, 16 квітня на Полтавщині очікується хмарна погода з проясненнями без опадів як у Полтаві, так і по області. Температура повітря в Полтаві вдень становитиме 15-17° тепла.
Також в Житомирі та області очікується зміна погодних умов. Після відносно спокійної ночі з хмарністю без опадів удень 16 квітня можливий невеликий дощ.
Крім цього, у найближчі дні в Черкаській області очікується поступове потепління, однак наприкінці тижня погода зіпсується через дощі з грозами. Синоптики зазначають, що квітень цього року є контрастним.
Про джерело: Львівський регіональний центр з гідрометеорології
Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області. Центр готує прогнози погоди, попередження про небезпечні метеорологічні явища, контролює стан річок і водосховищ, а також надає інформаційну підтримку органам влади, комунальним службам та населенню.
