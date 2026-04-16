На Полтавщину насуваються дощі: синоптики попередили, що буде з температурою

Сьогодні, 16 квітня на Полтавщині очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів протягом дня не буде як і в Полтаві, так і по області. Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Telegram.
Температура повітря у Полтаві вдень коливатиметься в межах 15-17 градусів тепла. По області очікується від 13 до 18 градусів тепла. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.
Погода 17 квітня
В останній робочий день тижня на Полтавщині синоптики прогнозують хмарну погоду, місцями з невеликим дощем. У п'ятницю вітер буде південно-західний, 3-8 м/с.
Вночі температура повітря опуститься до 3-8 градусів тепла. Але вдень очікується стабільно тепла погода - від 11 до 16 градусів тепла.
Коли Україну накриє пилова буря - прогноз синоптиків
Главред писав, що за даними Укргідрометцентру, Україну може накрити пилова буря із Сахари. Супутник кілька днів тому зафіксував пил над Середземним морем, який вітер переносить у напрямку півдня Італії.
Рух повітряних мас зміниться 16 квітня. Напрям вітру стане західним. Тоді очікується надходження пилу в Україну. Пилова буря зачепить крайній захід України.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у найближчі дні в Харкові буде хмарна та дощова погода. 16 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.
Раніше повідомлялося, що впродовж тижня в Тернопільській області збережеться помірно тепла погода. В другій половині тижня нестійка повітряна маса місцями зумовить короткочасні дощі.
Напередодні стало відомо, що 16 квітня погоду у Львівській області визначатиме вплив атмосферних фронтів від циклону з центром над країнами Балтії. Очікується хмарна погода з проясненнями та періодичними опадами.
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
